Украинская комикеса во время выступления пошутила о победительнице "Битвы экстрасенсов". Дело дошло до суда
Украинская стендаперка Алла Волкова во время своего выступления пошутила над ясновидящей Еленой Куриловой. Однако экстрасенс не оценила шутку и пошла в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: видео Аллы Волковой в TikTok, сюжет "Сніданку с 1+1".
Что произошло между юмористкой и ясновидящей
Елена Курилова оставила комментарий под видео Аллы в социальных сетях.
"Это не юмор. С тобой все плохо", - написала экстрасенс.
В свою очередь Алла решила написать об этом для своего будущего стендапа.
"Как комик я была очень удивлена, что ведьма оценила мой юмор. Я поняла, что если ведьма оценивает мой юмор, значит, я вполне могу оценить ее работу", - рассказывает Алла.
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Однако Елене Куриловой это не понравилось. Через неделю после выступления ассистентка Аллы получила сообщение от дочери Куриловой Татьяны о том, что их семейный адвокат хочет связаться с комикесой.
Как выяснилось, Алла незаконно использовала ТМ "Елена Курилова" в коммерческих целях и нарушила освещение ее магической деятельности.
Угрозы подписчиками
Поклонники Аллы Волковой начали создавать шутливые мемы об этой ситуации и распространять их в социальных сетях. Но после этого на них посыпались угрозы.
Так, например, одному из подписчиков стали отправлять поддельные фото эротического характера с угрозами.
На страницу самой Аллы совершили атаку ботов и пытались заблокировать.
Комментарий Елены Куриловой
Менеджер ясновидящей попросила у журналистки прислать профессиональное удостоверение. Однако дальше общего языка все равно не нашлось.
"Не понимаю, о чем идет речь. Если вам или вашим близким угрожают, обращайтесь в правоохранительные органы", - ответила менеджер Елены Куриловой.
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