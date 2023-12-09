"Я захищала свій шлюб": дружина Анатоліча зізналася, що "рилася" у телефоні ведучого

Дружина ведучого Анатолія Анатоліча Юла (Юлія Бойко) зізналася, що "рилася" у телефоні свого чоловіка. При цьому вона робила це не один раз.

"Я не беру телефон просто так"

Як виявилося, дружина Анатоліча часто читала листування чоловіка з іншими. За словами Юли, їй цікаво бачити, з ким спілкується її обранець. Але вона бере його телефон не постійно, а коли помічає щось підозріле.

"Я скажу, що я не вперше цей телефон брала! Звісно, я можу щось там подивитися. Дивись, я не беру телефон просто так. Але якщо я бачу, що він щось багато з кимось переписується, або якщо він там змінюється в настрої, або ще щось. То мені цікаво, що там... Я не читаю все підряд", - зізналася дружина Анатоліча.

Анатоліч та його дружина з дітьми (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Що тригерить Юлу

Окрім цього, жінка розповіла, що у минулому вона могла ще частіше читати листування Анатоліча з іншими. Тоді їй було легко зайти у соцмережі чоловіка з іншого пристрою. Але Юла не вважає це чимось поганим.

"Я могла підгледіти. Але я просто захищала свій шлюб, скажімо так. Я не один раз дивилася. Але мене більше тригерить, якщо він починає щось ховати. Все, хана", - пояснила вона.

Також дружина Анатоліча зізналася, що поважає його кордони, проте хоче захищати свої. Тому вона може "понишпорити" у телефоні обранця навіть зараз.

"Я не знаю пароль від соціальних сторінок. Але я знаю пароль від самого телефону... Я поважаю його межі, але свої захищаю теж. Я його налякала, кажу: "Ти публічний і мені дуже швидко розкажуть", - розповіла жінка.