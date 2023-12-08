Известная украинская актриса оказалась родственницей Тины Кароль

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для YouTube-канала Алины Доротюк.

Ирма Витовская является родственницей Тины Кароль

Оказалось, что брат исполнительницы женился на сестре актрисы, сыгравшей главную роль в сериале "Леся+Рома".

Тина Кароль и Ирма Витовская (фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/vitovskavantsa)

Однако, по словам Ирмы, у них нет времени, чтобы "родственничать", и они видятся только на семейные праздники. А это бывает редко.

"Ну да (мы - родственницы). Я не думаю, что у нас есть время на то, чтобы "родственничать". У нее еще больше, шоу-бизнес еще больше не держится места дислокации. Но да, у нас были определенные семейные встречи, когда есть семейные праздники. Это очень редко", - рассказала она.

Отметим, что брат Тины Кароль, Станислав Либерман, женился на девушке по имени Наталья, которая является сестрой Ирмы Витовской.

Исполнительница об этом рассказывала еще в 2018 году.

"Я помню, как мы их сватали. Мы приходили просить выйти замуж Наталью, сестру Ирмы за Стасика, моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек", - делилась артистка.

Тина Кароль с мамой и братом (фото: instagram.com/_dan_tina)