"Я рассказываю всем чужие секреты, поэтому люди любят меня": 25 цитат Чендлера Бинга из "Друзей"

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить лучшие цитаты и высказывания остроумного, полного сарказма и самоиронии легендарного героя актера, без которых невозможно представить любимый ситком всех времен.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-каналы Friends, Next of Ken.
Цитаты Чендлера Бинга из "Друзей"
"Вся моя жизнь - это одна большая лесбийская свадьба"
Росс: "В этом году я буду счастлив, я сам сделаю себя счастливым!" Чендлер: "Нам выйти из комнаты или как?"
Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
"Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так перешептываетесь!"
Росс: "Развод - не значит плохой!" Чендлер: "Это написано на фирменных салфетках их клуба"
Росс: "Угадайте, что произошло у меня на работе?" Чендлер: "Динозавры вымерли миллион лет назад?"
"Никто не знает, что болезненнее - родить ребенка или получить удар между ног... Ибо ни один человек на свете не почувствовал и то, и другое"
Рэйчел: "Ты оболтус!" Чендлер: "Я знаю, что ты права, но почему?"
Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
Кэти: "Чендлер, у тебя прекрасные волосы!" Чендлер: "Спасибо, я сам их отращиваю"
Моника: "Эта камера делает меня толще!" Чендлер: "Да? Так тебя снимала не одна камера?"
Джои: "Это что внизу, пожарная тревога?" Чендлер: "Да. Пол еще не горячий, можно не спешить"
Чендлер: "Ты что, открыл столярную мастерскую?" Джои: "Нет, я решил сделать столик для писем, но потом передумал и решил.." Чендлер: "...построить почту?!"
Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
Джои: "Мне надо рано встать, завтра я буду играть девятнадцатилетнюю" Чендлер: "Когда ты сказал "рано", то имел в виду 1986-го?"
Моника: "Господи, что произошло?" Чендлер: "Однажды на свет появился Джо, и 28 лет спустя меня ограбили!"
Росс: "А что сказали в страховой компании?" Чендлер: "Они сказали: "У вас нет страхования, перестаньте нам звонить!"
Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
Росс: "Кто-то украл мой сэндвич" Чендлер: "И что ответила полиция?"
Фиби: "Ребята, вы хоть что-нибудь понимаете в цыплятах?" Чендлер: "В птицах - нет. В женщинах -… нет"
"Да, я рассказываю людям чужие тайны! За это они меня и любят!"
Джои: "Да, я выпил две бутылки пива, но… я тебя люблю!" Чендлер: "А я всего одну, потому мне ты только нравишься!"
"Я не очень хороший советчик. Могу ли я заинтересовать тебя едким комментарием?"
Чендлер: "Я курю, я курю, я курю!" Фиби: "Поверить не могу! Ты бросил три года назад!" Чендлер: "И это награда!"
Моника: "Как действовать? Как действовать?" Чендлер: "Подумай, что бы мы сделали, если бы имели мозги?"
Чендлер Бинг с Моникой (фото: кадр из сериала "Друзья")
Дженис: "Какой тесный мир!" Чендлер: "И тем не менее, я никогда не встречал Бейонсе"
Джои: "Чендлер, как увидишь Фрэнки, скажи ему, что Джо передавал привет. Он все поймет" Чендлер: "Думаешь, он расшифрует такое сложное послание?"
Фиби: "Один из моих клиентов умер сегодня на массажном столе" Чендлер: "Ну, думаю, он просто расслабился больше, чем надеялся"
"До 25 лет я думал, что единственный ответ на "Я люблю тебя" - "Вот дерьмо!"
Чендлер Бинг из Джои (фото: кадр из сериала "Друзья")