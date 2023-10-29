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"Я рассказываю всем чужие секреты, поэтому люди любят меня": 25 цитат Чендлера Бинга из "Друзей"

Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
Автор: Иванна Пашкевич

29 октября не стало знаменитого американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера в сериале "Друзья". 54-летний мужчина был найден в ванной в его доме в Лос-Анджелесе.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить лучшие цитаты и высказывания остроумного, полного сарказма и самоиронии легендарного героя актера, без которых невозможно представить любимый ситком всех времен.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-каналы Friends, Next of Ken.

Цитаты Чендлера Бинга из "Друзей"

  • "Вся моя жизнь - это одна большая лесбийская свадьба"
  • Росс: "В этом году я буду счастлив, я сам сделаю себя счастливым!" Чендлер: "Нам выйти из комнаты или как?"

Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")

  • "Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так перешептываетесь!"
  • Росс: "Развод - не значит плохой!"                                                Чендлер: "Это написано на фирменных салфетках их клуба"
  • Росс: "Угадайте, что произошло у меня на работе?"                  Чендлер: "Динозавры вымерли миллион лет назад?"
  • "Никто не знает, что болезненнее - родить ребенка или получить удар между ног... Ибо ни один человек на свете не почувствовал и то, и другое"
  • Рэйчел: "Ты оболтус!"                                                                    Чендлер: "Я знаю, что ты права, но почему?"

Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")

  • Кэти: "Чендлер, у тебя прекрасные волосы!"                                Чендлер: "Спасибо, я сам их отращиваю"
  • Моника: "Эта камера делает меня толще!"                                    Чендлер: "Да? Так тебя снимала не одна камера?"
  • Джои: "Это что внизу, пожарная тревога?"                                Чендлер: "Да. Пол еще не горячий, можно не спешить"
  • Чендлер: "Ты что, открыл столярную мастерскую?"                          Джои: "Нет, я решил сделать столик для писем, но потом передумал и решил.." Чендлер: "...построить почту?!"

Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")

  • Джои: "Мне надо рано встать, завтра я буду играть девятнадцатилетнюю"                                                                  Чендлер: "Когда ты сказал "рано", то имел в виду 1986-го?"
  • Моника: "Господи, что произошло?"                                              Чендлер: "Однажды на свет появился Джо, и 28 лет спустя меня ограбили!"
  • Росс: "А что сказали в страховой компании?"                            Чендлер: "Они сказали: "У вас нет страхования, перестаньте нам звонить!"

Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")

  • Росс: "Кто-то украл мой сэндвич"                                                Чендлер: "И что ответила полиция?"
  • Фиби: "Ребята, вы хоть что-нибудь понимаете в цыплятах?"      Чендлер: "В птицах - нет. В женщинах -… нет"
  • "Да, я рассказываю людям чужие тайны! За это они меня и любят!"
  • Джои: "Да, я выпил две бутылки пива, но… я тебя люблю!"      Чендлер: "А я всего одну, потому мне ты только нравишься!"
  • "Я не очень хороший советчик. Могу ли я заинтересовать тебя едким комментарием?"
  • Чендлер: "Я курю, я курю, я курю!" Фиби: "Поверить не могу! Ты бросил три года назад!"                                                                Чендлер: "И это награда!"
  • Моника: "Как действовать? Как действовать?"                          Чендлер: "Подумай, что бы мы сделали, если бы имели мозги?"

Чендлер Бинг с Моникой (фото: кадр из сериала "Друзья")

  • Дженис: "Какой тесный мир!"                                                       Чендлер: "И тем не менее, я никогда не встречал Бейонсе"
  • Джои: "Чендлер, как увидишь Фрэнки, скажи ему, что Джо передавал привет. Он все поймет"                                                                 Чендлер: "Думаешь, он расшифрует такое сложное послание?"
  • Фиби: "Один из моих клиентов умер сегодня на массажном столе" Чендлер: "Ну, думаю, он просто расслабился больше, чем надеялся"
  • "До 25 лет я думал, что единственный ответ на "Я люблю тебя" - "Вот дерьмо!"

Чендлер Бинг из Джои (фото: кадр из сериала "Друзья")

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что на фронте погиб известный рок-музыкант .

Ранее также эксперт объяснил цель вбросов пропагандистов о том, что умер Путин.

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