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"Я розповідаю всім чужі секрети, тому люди люблять мене": 25 цитат Чендлера Бінга з "Друзів"

Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")
Автор: Іванна Пашкевич

29 жовтня не стало знаменитого американського актора Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера у серіалі "Друзі". 54-річного чоловіка було знайдено у ванній у його будинку у Лос-Анджелесі.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найкращі цитати та висловлювання дотепного, повного сарказму і самоіронії легендарного героя актора, без яких неможливо уявити улюблений ситком всіх часів.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канали Friends, Next of Ken.

Цитати Чендлера Бінга з "Друзів"

  • "Все моє життя - це одне велике лесбійське весілля"
  • Росс: "Цього року я буду щасливим, я сам зроблю себе щасливим!"                                                                                           Чендлер: "Нам вийти з кімнати чи як?"

Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")

  • "Говоріть голосніше! Нам же дуже погано чутно, коли ви так перешіптуєтесь!"
  • Росс: "Розлучений - не означає поганий!"                                      Чендлер: "Це написано на фірмових серветках їхнього клубу"
  • Росс: "Відгадайте, що сталося у мене на роботі?"                        Чендлер: "Динозаври вимерли мільйон років тому?"
  • "Ніхто не знає, що болючіше - народити дитину чи отримати удар між ніг ... Бо жодна людина на світі не відчула і те, й інше"
  • Рейчел: "Ти телепень!"                                                                   Чендлер: "Я знаю, що ти права, але чому?"

Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")

  • Кеті: "Чендлер, у тебе чудове волосся!"                                        Чендлер: "Спасибі, я сам його відрощую"
  • Моніка: "Ця камера робить мене товстішою!"                              Чендлер: "Так? То тебе знімала не одна камера?"
  • Джої: "Це що внизу, пожежна тривога?"                                        Чендлер: "Так. Підлога ще не гаряча, можна не поспішати"
  • Чендлер: "Ти що, відкрив столярну майстерню?"                            Джої: "Ні, я вирішив зробити столик для листів, але потім передумав і вирішив .."                                                                       Чендлер: "... побудувати пошту?!"

Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")

  • Джої: "Мені треба рано встати, завтра я гратиму дев'ятнадцятирічного"                                                                      Чендлер: "Коли ти сказав "рано", то мав на увазі 1986-го?"
  • Моніка: "Господи, що сталося?"                                                        Чендлер: "Одного разу на світ з'явився Джо, і через 28 років мене пограбували!"
  • Росс: "А що сказали в страховій компанії?"                                    Чендлер: "Вони сказали: "У вас немає страхування, перестаньте нам дзвонити!"

Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")

  • Росс: "Хтось украв мій сендвіч"                                                     Чендлер: "І що відповіла поліція?"
  • Фібі: "Хлопці, ви хоч що-небудь розумієте в курчатах?"                  Чендлер: "У птахах - ні. У жінках - ... ні"
  • "Так, я розповідаю людям чужі таємниці! За це вони мене і люблять!"
  • Джої: "Так, я випив дві пляшки пива, але ... я тебе люблю!"   Чендлер: "А я всього одну, тому ти мені тільки подобаєшся!"
  • "Я не дуже хороший порадник. Чи можу я зацікавити тебе їдким коментарем?"
  • Чендлер: "Я курю, я курю, я курю!"                                                       Фібі: "Повірити не можу! Ти кинув три роки тому!"                      Чендлер: "І це нагорода!"     
  • Моніка: "Як діяти? Як діяти?"                                                        Чендлер: "Подумай, що б ми зробили, якби мали мізки?"

Чендлер Бінг з Монікою (фото: кадр з серіалу "Друзі")

  • Дженіс: "Який тісний світ!"                                                                Чендлер: "І тим не менш, я ніколи не зустрічав Бейонсе"
  • Джої: "Чендлер, як побачиш Френкі, то скажи йому, що Джо передавав привіт. Він все зрозуміє"                                              Чендлер: "Гадаєш, він розшифрує таке складне послання?"
  • Фібі: "Один з моїх клієнтів помер сьогодні на масажному столі" Чендлер: "Ну, гадаю він просто розслабився більше, ніж сподівався"
  • "До 25 років я думав, що єдина відповідь на "Я кохаю тебе" - "От лайно!"

Чендлер Бінг з Джої (фото: кадр з серіалу "Друзі")

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на фронті загинув відомий рок-музикант.

Раніше також експерт пояснив мету вкидів пропагандистів про те, що помер Путін.

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