"Я розповідаю всім чужі секрети, тому люди люблять мене": 25 цитат Чендлера Бінга з "Друзів"
Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найкращі цитати та висловлювання дотепного, повного сарказму і самоіронії легендарного героя актора, без яких неможливо уявити улюблений ситком всіх часів.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канали Friends, Next of Ken.
Цитати Чендлера Бінга з "Друзів"
- "Все моє життя - це одне велике лесбійське весілля"
- Росс: "Цього року я буду щасливим, я сам зроблю себе щасливим!" Чендлер: "Нам вийти з кімнати чи як?"
Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")
- "Говоріть голосніше! Нам же дуже погано чутно, коли ви так перешіптуєтесь!"
- Росс: "Розлучений - не означає поганий!" Чендлер: "Це написано на фірмових серветках їхнього клубу"
- Росс: "Відгадайте, що сталося у мене на роботі?" Чендлер: "Динозаври вимерли мільйон років тому?"
- "Ніхто не знає, що болючіше - народити дитину чи отримати удар між ніг ... Бо жодна людина на світі не відчула і те, й інше"
- Рейчел: "Ти телепень!" Чендлер: "Я знаю, що ти права, але чому?"
Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")
- Кеті: "Чендлер, у тебе чудове волосся!" Чендлер: "Спасибі, я сам його відрощую"
- Моніка: "Ця камера робить мене товстішою!" Чендлер: "Так? То тебе знімала не одна камера?"
- Джої: "Це що внизу, пожежна тривога?" Чендлер: "Так. Підлога ще не гаряча, можна не поспішати"
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Чендлер: "Ти що, відкрив столярну майстерню?" Джої: "Ні, я вирішив зробити столик для листів, але потім передумав і вирішив .." Чендлер: "... побудувати пошту?!"
Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")
- Джої: "Мені треба рано встати, завтра я гратиму дев'ятнадцятирічного" Чендлер: "Коли ти сказав "рано", то мав на увазі 1986-го?"
- Моніка: "Господи, що сталося?" Чендлер: "Одного разу на світ з'явився Джо, і через 28 років мене пограбували!"
- Росс: "А що сказали в страховій компанії?" Чендлер: "Вони сказали: "У вас немає страхування, перестаньте нам дзвонити!"
Чендлер Бінг (фото: кадр з серіалу "Друзі")
- Росс: "Хтось украв мій сендвіч" Чендлер: "І що відповіла поліція?"
- Фібі: "Хлопці, ви хоч що-небудь розумієте в курчатах?" Чендлер: "У птахах - ні. У жінках - ... ні"
- "Так, я розповідаю людям чужі таємниці! За це вони мене і люблять!"
- Джої: "Так, я випив дві пляшки пива, але ... я тебе люблю!" Чендлер: "А я всього одну, тому ти мені тільки подобаєшся!"
- "Я не дуже хороший порадник. Чи можу я зацікавити тебе їдким коментарем?"
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Чендлер: "Я курю, я курю, я курю!" Фібі: "Повірити не можу! Ти кинув три роки тому!" Чендлер: "І це нагорода!"
- Моніка: "Як діяти? Як діяти?" Чендлер: "Подумай, що б ми зробили, якби мали мізки?"
Чендлер Бінг з Монікою (фото: кадр з серіалу "Друзі")
- Дженіс: "Який тісний світ!" Чендлер: "І тим не менш, я ніколи не зустрічав Бейонсе"
- Джої: "Чендлер, як побачиш Френкі, то скажи йому, що Джо передавав привіт. Він все зрозуміє" Чендлер: "Гадаєш, він розшифрує таке складне послання?"
- Фібі: "Один з моїх клієнтів помер сьогодні на масажному столі" Чендлер: "Ну, гадаю він просто розслабився більше, ніж сподівався"
- "До 25 років я думав, що єдина відповідь на "Я кохаю тебе" - "От лайно!"
Чендлер Бінг з Джої (фото: кадр з серіалу "Друзі")