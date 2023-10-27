"Путин умер и потом не умер". Эксперт объяснил цель вбросов пропагандистов

В последние дни в СМИ активизировались сомнительные новости на тему, что президент РФ Владимир Путин - умер. Такая информация абсолютно не подтверждена ни одним официальным источником.

Почему начали появляться такие новости, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook эксперта Вадима Денисенко.

Почему в СМИ появился вброс о смерти Путина

Денисенко объяснил, почему Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер".

"В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер, а Песков дважды, очень оперативно, ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив. В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот самый народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника", - считает Денисенко.

По словам эксперта, политтехнологи Кремля приняли решение, что этот вопрос нужно довести до абсурда.

"Поэтому запустили Соловья, канал "генерал СВР" и т.д. Расчет технологов прост: еще пара таких выбросов, а они обязательно будут, и, все начнут отмахиваться от темы старости и двойников. Затем эта тема их догонит, конечно, но это будет потом. Но, что россиянам еще важно, так это то, что украинцы, несмотря ни на что, продолжат активно слушать бедные Соловья и верить его фигне", - резюмировал он.

Напомним, что 26 октября именно в Telegram-канале "генерал СВР" появился вброс о якобы смерти диктатора-Путина.

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Добавим, что "генерал СВР" несколько дней назад уже писал о смерти главы Кремля. В телеграмм-канале появилось сообщение о якобы остановке сердца у Владимира Путина.

Сообщалось, что 22 октября около 21:05 по московскому времени находящиеся на дежурстве в резиденции сотрудники СБ Путина услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента.