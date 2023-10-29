Умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри

Американский актер, известный по роли в сериале "Друзья", Меттью Перри скончался в возрасте 54 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TMZ .

По информации правоохранительных органов, актера нашли в субботу в джакузи в собственном доме в районе Лос-Анджелеса. Сотрудники службы экстренного реагирования прибыли по вызову об остановке сердца.

На месте не обнаружили наркотиков и следов убийства.

Актерская карьера

Перри наиболее известен своей ролью Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья", который длился 10 сезонов. Он снялся во всех 234 эпизодах. "Друзья" были награждены Премией Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в комедийном сериале.

Дебют в актерской карьере состоялся в 1987-1988 годах. Мэттью играл роль Чезза Рассела в сериале "Второй шанс". После выхода первых 13 серий изменились формат и название шоу на "Мальчишки есть мальчишки", а сюжет сфокусировался на приключениях Чезза и его друзей. Шоу продержалось в эфире только один сезон.

Перри остался в Лос-Анджелесе и получил свою дебютную роль в полнометражном фильме под названием "Одна ночь из жизни Джимми Риардона" (1988). В 1989 году он получил гостевую роль в сериале "Растущая боль", в котором сыграл друга героини Кэрол, который умер в больнице от ран после автомобильной аварии, наступившей в результате нетрезвого вождения.

Также актер снимался в телешоу, таких как "Боль роста", "Серебряные ложки", "Чарльз". "Главный", "Сидней", "Беверли-Хиллз, 90210", и многие другие.

В 2022 году Перри написал автобиографическую книги о съёмках сериала "Друзья" - "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь".