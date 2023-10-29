"Я рассказываю всем чужие секреты, поэтому люди любят меня": 25 цитат Чендлера Бинга из "Друзей"

29 октября не стало знаменитого американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера в сериале "Друзья". 54-летний мужчина был найден в ванной в его доме в Лос-Анджелесе.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить лучшие цитаты и высказывания остроумного, полного сарказма и самоиронии легендарного героя актера, без которых невозможно представить любимый ситком всех времен. При написании материала использовались следующие источники: YouTube-каналы Friends, Next of Ken.