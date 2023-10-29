"Я рассказываю всем чужие секреты, поэтому люди любят меня": 25 цитат Чендлера Бинга из "Друзей"
29 октября не стало знаменитого американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера в сериале "Друзья". 54-летний мужчина был найден в ванной в его доме в Лос-Анджелесе.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить лучшие цитаты и высказывания остроумного, полного сарказма и самоиронии легендарного героя актера, без которых невозможно представить любимый ситком всех времен.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-каналы Friends, Next of Ken.
Цитаты Чендлера Бинга из "Друзей"
- "Вся моя жизнь - это одна большая лесбийская свадьба"
- Росс: "В этом году я буду счастлив, я сам сделаю себя счастливым!" Чендлер: "Нам выйти из комнаты или как?"
Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
- "Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так перешептываетесь!"
- Росс: "Развод - не значит плохой!" Чендлер: "Это написано на фирменных салфетках их клуба"
- Росс: "Угадайте, что произошло у меня на работе?" Чендлер: "Динозавры вымерли миллион лет назад?"
- "Никто не знает, что болезненнее - родить ребенка или получить удар между ног... Ибо ни один человек на свете не почувствовал и то, и другое"
- Рэйчел: "Ты оболтус!" Чендлер: "Я знаю, что ты права, но почему?"
Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
- Кэти: "Чендлер, у тебя прекрасные волосы!" Чендлер: "Спасибо, я сам их отращиваю"
- Моника: "Эта камера делает меня толще!" Чендлер: "Да? Так тебя снимала не одна камера?"
- Джои: "Это что внизу, пожарная тревога?" Чендлер: "Да. Пол еще не горячий, можно не спешить"
- Чендлер: "Ты что, открыл столярную мастерскую?" Джои: "Нет, я решил сделать столик для писем, но потом передумал и решил.." Чендлер: "...построить почту?!"
Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
- Джои: "Мне надо рано встать, завтра я буду играть девятнадцатилетнюю" Чендлер: "Когда ты сказал "рано", то имел в виду 1986-го?"
- Моника: "Господи, что произошло?" Чендлер: "Однажды на свет появился Джо, и 28 лет спустя меня ограбили!"
- Росс: "А что сказали в страховой компании?" Чендлер: "Они сказали: "У вас нет страхования, перестаньте нам звонить!"
Чендлер Бинг (фото: кадр из сериала "Друзья")
- Росс: "Кто-то украл мой сэндвич" Чендлер: "И что ответила полиция?"
- Фиби: "Ребята, вы хоть что-нибудь понимаете в цыплятах?" Чендлер: "В птицах - нет. В женщинах -… нет"
- "Да, я рассказываю людям чужие тайны! За это они меня и любят!"
- Джои: "Да, я выпил две бутылки пива, но… я тебя люблю!" Чендлер: "А я всего одну, потому мне ты только нравишься!"
- "Я не очень хороший советчик. Могу ли я заинтересовать тебя едким комментарием?"
- Чендлер: "Я курю, я курю, я курю!" Фиби: "Поверить не могу! Ты бросил три года назад!" Чендлер: "И это награда!"
- Моника: "Как действовать? Как действовать?" Чендлер: "Подумай, что бы мы сделали, если бы имели мозги?"
Чендлер Бинг с Моникой (фото: кадр из сериала "Друзья")
- Дженис: "Какой тесный мир!" Чендлер: "И тем не менее, я никогда не встречал Бейонсе"
- Джои: "Чендлер, как увидишь Фрэнки, скажи ему, что Джо передавал привет. Он все поймет" Чендлер: "Думаешь, он расшифрует такое сложное послание?"
- Фиби: "Один из моих клиентов умер сегодня на массажном столе" Чендлер: "Ну, думаю, он просто расслабился больше, чем надеялся"
- "До 25 лет я думал, что единственный ответ на "Я люблю тебя" - "Вот дерьмо!"
Чендлер Бинг из Джои (фото: кадр из сериала "Друзья")
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