"Я просто кладу фарш на хлеб": рецепт простейших гарбургеров

Одним из самых популярных блюд во всех кухнях мира есть бутерброды. Они могут иметь разные названия - сандвич, гамбургер, но суть одна - это хлеб с приложениями. И если раньше это был хлеб с маслом, то теперь бутерброды - это целое искусство из овощей, колбасы, сыра, рыбы и зелени.

Как быстро сделать оригинальный гамбургер с котлетой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на " Прості рецепти ".

Что вам понадобится:

Хлеб - 4 ломтика (желательно квадратный)

Фарш - 200 г

Лук репчатый - ½ шт.

Соль - ½ ч. ложки

Газированная вода - 50 мл

Сыр - 100 г

Укроп - пучок

Соленые огурцы или свежие, помидоры и болгарский перец - по желанию

Как приготовить сандвич

Мелко нарезаем половинку луковицы, добавляем в фарш. Солим его и добавляем любимые специи. Заливаем газировку и хорошо вымешиваем.

Берем противень, застилаем пергаментом. Выкладываем кусочки хлеба. На средней терке измельчаем сыр.

Фарш делим на четыре части и равномерно распределяем по всей поверхности хлеба. На слое из фарша делаем творожную шапочку.

Оригинальные сандвичи (скриншот)

Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 25 минут. Шинкуем укроп и нарезаем огурцы и другие овощи по своему вкусу.

После приготовления выкладываем на сандвичи зелень и огурцы.