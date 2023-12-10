"Я просто кладу фарш на хлеб": рецепт простейших гарбургеров
Одним из самых популярных блюд во всех кухнях мира есть бутерброды. Они могут иметь разные названия - сандвич, гамбургер, но суть одна - это хлеб с приложениями. И если раньше это был хлеб с маслом, то теперь бутерброды - это целое искусство из овощей, колбасы, сыра, рыбы и зелени.
Как быстро сделать оригинальный гамбургер с котлетой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на "Прості рецепти".
Что вам понадобится:
- Хлеб - 4 ломтика (желательно квадратный)
- Фарш - 200 г
- Лук репчатый - ½ шт.
- Соль - ½ ч. ложки
- Газированная вода - 50 мл
- Сыр - 100 г
- Укроп - пучок
- Соленые огурцы или свежие, помидоры и болгарский перец - по желанию
Как приготовить сандвич
Мелко нарезаем половинку луковицы, добавляем в фарш. Солим его и добавляем любимые специи. Заливаем газировку и хорошо вымешиваем.
Берем противень, застилаем пергаментом. Выкладываем кусочки хлеба. На средней терке измельчаем сыр.
Фарш делим на четыре части и равномерно распределяем по всей поверхности хлеба. На слое из фарша делаем творожную шапочку.
Оригинальные сандвичи (скриншот)
Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 25 минут. Шинкуем укроп и нарезаем огурцы и другие овощи по своему вкусу.
После приготовления выкладываем на сандвичи зелень и огурцы.
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