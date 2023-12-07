Самые простые ленивые хачапури за 20 минут: максимум вкуса при минимуме продуктов
Приготовить простые ленивые хачапури можно буквально за 15-20 минут. Они отлично утолят голод или станут сытным завтраком. А еще такие хачапури можно взять с собой на прогулку или в дорогу
Как сделать самые простые ленивые хачапури на сковороде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Вкусного дома" в Telegram.
Что вам понадобится
- Мука - 80 г
- Яйцо - 1 шт.
- Молоко - 100 мл.
- Сыр твердый - 150 г
- Соль - по своему вкусу
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Разрыхлитель - ½ ч. ложки
- Масло сливочное или растительное масло - смазать сковороду.
Способ приготовления:
Яйцо взбейте с солью, добавьте молоко и перемешайте. Натрите сыр на терке –- можно взять сулугуни или обычный твердый сыр.
Добавьте сыр в массу с молоком и яйцом и хорошо перемешайте. Добавьте муку и снова вымешайте. Также добавьте измельченный чеснок. Можно добавить мелко нарезанную зелень, укроп и лук или базилик.
Разогрейте сковороду, добавьте масло, затем вылейте смесь и аккуратно разровняйте ложкой или лопаткой.
Жарить нужно 7-8 минут на среднем огне и под закрытой крышкой. Затем переверните с помощью лопатки и прожарьте еще 5-7 минут.
Вот и все - ленивый хачапури готов. Выложите его на тарелку, дайте 2-3 минуты остыть и режьте ножом на треугольники, как пиццу.
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