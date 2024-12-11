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"Я бы повторила". Жена Остапчука рассказала о своем самочувствии после родов

Среда 11 декабря 2024 10:25
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"Я бы повторила". Жена Остапчука рассказала о своем самочувствии после родов Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)
Автор: Любовь Блажко

Екатерина Полтавская, избранница Владимира Остапчука, вышла на связь после родов. Как известно, 10 декабря девушка впервые стала мамой, и в соцсетях она рассказала, как себя чувствует.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram возлюбленной ведущего пишет об этом подробнее.

Что Полтавская говорит о своем самочувствии

Журналистка в блоге призналась, что теперь очень радуется возможности спать так, как ей хочется, поскольку больше не испытывает трудностей с кругленьким животиком. Более того, она рассказала, что роды были настолько замечательными, что она даже не против их повторить.

"Я буду спать на спине. Не на левом или правом боку, как последние полгода, а на спине. Боже, спасибо! О родах напишу завтра или послезавтра, но если коротко, то я бы повторила", - отметила Екатерина.

&quot;Я бы повторила&quot;. Жена Остапчука рассказала о своем самочувствии после родовЕкатерина Полтавская рассказала о родах (фото: instagram.com/poka.tya)

Роды прошли в одном из роддомов столицы. Остапчук был рядом с любимой. Их сын Тимофей родился 10 декабря утром. Вес малыша - 3 кг, а рост - 53 см.

Новоиспеченная мамочка также рассказала о первом опыте материнства:

"Этот маленький человечек прогнул меня под себя раз 15 за последние сутки. Как оказалось, у меня нет никаких принципов поведения с младенцами".

&quot;Я бы повторила&quot;. Жена Остапчука рассказала о своем самочувствии после родов​​ Катерина Полтавская рассказала о самочувствии (фото: instagram.com/poka.tya)

Также Полтавская поделилась, как к родам отнесся ее звездный партнер:
"Волновался больше, чем я. Иногда мне казалось, что это он рождает, а я приехала поддержать. Ходила, успокаивала его".

&quot;Я бы повторила&quot;. Жена Остапчука рассказала о своем самочувствии после родов​​ Катерина Полтавская рассказала о родах (фото: instagram.com/poka.tya)

С Екатериной шоумен начал встречаться в 2022 году, а уже в следующем году пара пошла под венец. Однако скрывала это и только спустя какое-то время решила рассекретить в сети.

Для Остапчука это третий ребенок, поскольку у него также есть дочь Эмилия и сын Эван от брака с первой женой Еленой Войченко. Сейчас она с детьми живет за границей. Кроме того, звезда имел законные отношения с юристкой и блогершей Кристиной Горняк, с которой был вместе несколько лет.

В прошлом Владимир делился, что они с Екатериной давно хотели малыша и мечтали об этом, поэтому накануне были все необходимые обследования и консультации врачей, чтобы все прошло как можно лучше.

&quot;Я бы повторила&quot;. Жена Остапчука рассказала о своем самочувствии после родовВладимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Тем временем бывшая Остапчука ответила, планирует ли переезд за границу и когда захочет выйти замуж.

Кроме того, избранница Остапчука объяснила, почему согласилась на смену фамилии.

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