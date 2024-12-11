"Я б повторила". Дружина Остапчука розповіла про своє самопочуття після пологів

Катерина Полтавська, обраниця Володимира Остапчука, вийшла на зв'язок після пологів. Як відомо, 10 грудня дівчина вперше стала мамою , і в соцмережах вона розповіла, як почувається.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram коханої ведучого пише про це детальніше.

Що Полтавська каже про своє самопочуття

Журналістка у блозі зізналася, що тепер дуже радіє можливості спати так, як їй хочеться, оскільки більше не має труднощів із кругленьким животиком. Більше того, вона розповіла, що пологи були настільки чудовими, що вона навіть не проти їх повторити.

"Я буду спати на спині. Не на лівому чи правому боці, як останні півроку, а на спині. Боже, дякую! Про пологи напишу завтра чи післязавтра, але якщо коротко, то я б повторила", - зазначила Катерина.

Катерина Полтавська розповіла про пологи (фото: instagram.com/poka.tya)

Пологи пройшли в одному з пологових столиці. Остапчук був поруч із коханою. Їхній син Тимофій народився 10 грудня зранку. Вага малюка - 3 кг, а зріст - 53 см.

Новоспечена матуся також розповіла про перший досвід материнства:

"Цей маленький чоловічок прогнув мене під себе разів 15 за останню добу. Як виявилося, у мене немає ніяких принципів поведінки з немовлятами".

Катерина Полтавська розповіла про самопочуття (фото: instagram.com/poka.tya)

Також Полтавська поділилася, як до пологів поставився її зірковий партнер:

"Хвилювався більше, ніж я. Іноді мені здавалося, що це він народжує, а я приїхала підтримати. Ходила, заспокоювала його".

​​​​​​​Катерина Полтавська розповіла про пологи (фото: instagram.com/poka.tya)

З Катериною шоумен почав зустрічатися у 2022 році, а вже наступного року пара пішла під вінець. Проте приховувала це і лише через якийсь час вирішила розсекретити у мережі.

Для Остапчука це третя дитина, оскільки він також має доньку Емілію та сина Евана від шлюбу з першою дружиною Оленою Войченко. Наразі вона з дітьми мешкає за кордоном. Окрім того, зірка мав законні стосунки з юристкою та блогеркою Христиною Горняк, з якою був разом кілька років.

У минулому Володимир ділився, що вони з Катериною давно хотіли малюка та мріяли про це, а тому напередодні були всі необхідні обстеження та консультації лікарів, аби все пройшло якнайкраще.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)