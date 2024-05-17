Наталка Карпа рассказала о заработке во время войны и что ей приносит доход
Украинская певица Наталка Карпа призналась, что приносит ей доход во время полномасштабной войны.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для YouTube-канала "Слава+".
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По словам артистки, на выступлениях она сейчас почти не зарабатывает, так как все они носят сугубо благотворительный характер.
Основной доход Наталки сейчас состоит из рекламы.
"Рекламные интеграции. Я и Злата стала амбассадорами нескольких очень крутых украинских торговых марок. Мне нравится это сотрудничество. Я не знаю, почему меня сейчас судьба сводит с бизнесом, производствами. Я много путешествую по Украине, я вижу классные производства", - поделилась звезда.
Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Карпа призналась, что это сотрудничество приносит ей большое удовольствие. Ей нравится видеть, как небольшие компании превращаются в крупные предприятия.
"Мне очень интересно видеть их историю. Как они из маленьких крафтовых моментов вырастают в огромных гигантов. Все интеграции рекламные я пропускаю через себя. Я искренне люблю эти бренды. Есть моменты, когда чувствую, что не мое, я уже научилась отказываться", - добавила она.
Также певица ответила, сколько ей нужно средств на ежемесячные расходы.
"Все конечно зависит от потребности. Купить одежду, например. Преимущественно расходы идут на топливо, на питание, дочь требует каких-то тоже дополнительных вложений, потому что она быстро растет", - поделилась Карпа.
Таким образом, говорит артистка, ей хватает около 50000 гривен на бытовые вещи.
Ранее Наталка Карпа рассказала о неверности избранника.
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