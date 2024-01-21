18-летняя дочь Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем (фото)
18-летняя дочь Оли Поляковой Маша заинтриговала фото с незнакомцем и тем самым намекнула на новые отношения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.
Маша Полякова показалась с парнем-красавцем
Так, девушка опубликовала в своем блоге серию снимков, на одном из которых она позирует с вероятным бойфрендом.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Также она поинтересовалась у поклонников: "Как вам наша пара?".
Маша Полякова с вероятным бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Фоловеры ответили
Фаны Поляковой-младшей засыпали пару комплиментами и пожелали им счастья.
Однако большинство стали спрашивать у Маши, что это за парень рядом с ней.
- Чудові
- Неймовірні
- А хто це?
- Гарнюні
- Вау, які шикарні. Прям містер і місіс Сміт
- Хто він?
К слову, ранее блогерша встречалась почти год с бойфрендом в Лондоне, однако осенью пара разошлась.
Как рассказывала Маша, парень использовал ее, чтобы стать популярным.
Напомним, ранее мы рассказывали, что старшая наследника Поляковой перенесла операцию.
Также Оля Полякова сказала, хотела ли бы она представлять Украину на Евровидении.