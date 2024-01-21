18-летняя дочь Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем (фото)

18-летняя дочь Оли Поляковой Маша заинтриговала фото с незнакомцем и тем самым намекнула на новые отношения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Маша Полякова показалась с парнем-красавцем

Так, девушка опубликовала в своем блоге серию снимков, на одном из которых она позирует с вероятным бойфрендом.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Также она поинтересовалась у поклонников: "Как вам наша пара?".

Маша Полякова с вероятным бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фоловеры ответили

Фаны Поляковой-младшей засыпали пару комплиментами и пожелали им счастья.

Однако большинство стали спрашивать у Маши, что это за парень рядом с ней.

Чудові

Неймовірні

А хто це?

Гарнюні

Вау, які шикарні. Прям містер і місіс Сміт

Хто він?

К слову, ранее блогерша встречалась почти год с бойфрендом в Лондоне, однако осенью пара разошлась.

Как рассказывала Маша, парень использовал ее, чтобы стать популярным.