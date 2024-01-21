ua en ru
Вс, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

18-летняя дочь Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем (фото)

Воскресенье 21 января 2024 14:46
UA EN RU
18-летняя дочь Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем (фото) Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Иванна Пашкевич

18-летняя дочь Оли Поляковой Маша заинтриговала фото с незнакомцем и тем самым намекнула на новые отношения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Маша Полякова показалась с парнем-красавцем

Так, девушка опубликовала в своем блоге серию снимков, на одном из которых она позирует с вероятным бойфрендом.

18-летняя дочь Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем (фото)18-летняя дочь Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем (фото)

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Также она поинтересовалась у поклонников: "Как вам наша пара?".

18-летняя дочь Поляковой намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем (фото)

Маша Полякова с вероятным бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фоловеры ответили

Фаны Поляковой-младшей засыпали пару комплиментами и пожелали им счастья.

Однако большинство стали спрашивать у Маши, что это за парень рядом с ней.

  • Чудові
  • Неймовірні
  • А хто це?
  • Гарнюні
  • Вау, які шикарні. Прям містер і місіс Сміт
  • Хто він?

К слову, ранее блогерша встречалась почти год с бойфрендом в Лондоне, однако осенью пара разошлась.

Как рассказывала Маша, парень использовал ее, чтобы стать популярным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что старшая наследника Поляковой перенесла операцию.

Также Оля Полякова сказала, хотела ли бы она представлять Украину на Евровидении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова Маша Полякова звезды шоу-бизнеса
NEWS
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей