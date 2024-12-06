"Я молюсь": Бучинская высказалась о состоянии музыканта Лесика, у которого во время концерта остановилось сердце

Певица Наталья Бучинская рассказала о музыканте Олеге Турко (Лесике), у которого прямо во время концерта остановилось сердце. Это произошло во Львове, сейчас артистка надеется, что гитарист поправится.

Певица подтвердила информацию о том, что Лесику стало плохо на концерте. Это произошло 5 декабря во Львове.

Олег Турко (фото: wikipedia.org)

"Да. Это произошло и я должна сказать, хоть какую-то, но официальную информацию. Это произошло на нашем концерте. Это был эксклюзивный концерт ко дню святого Николая в первую очередь для детей, жен и семей военных. Лесик Турко был постоянным гостем наших концертов в Львову и на этот раз пришел показать сразу три новых песни. Его выступление было сольным. Именно во время исполнения второй песни у него случился сердечный приступ", - рассказала Бучинская.

"Я до сих пор не знаю диагноза, это, наверное, лучше знает его жена или врачи. Дальше все было очень быстро. Лесика реанимировали медики, а я завершала концерт. Моя команда постоянно была на связи и мы непрерывно информировали зал о положении вещей. Не было ни паники, ни сумбура. Конечно было сложно, но я знаю Лесика более 20 лет, мы друзья. Он пережил сложности и я уверена, он справится и на этот раз. Он сильный и мы в этом ему поможем", - добавила она.

Наталья Бучинская (фото предоставлено певицей)

Также певица рассказала, что в марте артист действительно перенес операцию на сердце. Сейчас она надеется, что Лесик поправится и она споет с ним на одной сцене.

"Конечно и об операции и о состоянии после я была в курсе. Мы артисты. Концерты это наш хлеб, наша профессия и призвание. Не представляю, как бы я отказала Лесику или кому-либо в выступлении. Это не возможно в принципе. Мы все ходим под Богом и только у него все в руках. Я молюсь, чтобы все скоро закончилось, чтобы снова спеть вместе со своим другом на одной сцене" - отметила Бучинская.