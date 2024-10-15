Певица Наталья Бучинская: То, что можно было назвать украинским шоу-бизнесом, долго меня не принимало

Певица Наталья Бучинская скоро будет отмечать 30-летие своей карьеры. За это время вокруг нее ходило немало сплетен. Ей приписывали роман с Михаилом Поплавским, не обходилось и без скандалов.

В интервью для РБК-Украина Бучинская рассказала, как она реагирует на зависть, что думает о скандале между Иво Бобулом и Эммой Антонюк и молодых артистов считает талантливыми.

– Свою карьеру вы начали примерно в 1995 году. Затем вы стали солисткой Государственного ансамбля песни и танца Министерства внутренних дел Украины. И уже скоро стало известно, что вы получили звание Заслуженной артистки Украины, а в 2004 году стали самой молодой народной артисткой. Сталкивались ли вы из-за этого с какими-то упреками или завистью? Как вы вообще отреагировали на эти звания?

– Зависть это наше все. Национальная традиция, если хотите. Когда-то ловила себя на мысли, когда даже сижу и смотрю сериал, обязательно в руке должен быть телефон или лист со стихом новой песни, которую нужно выучить на вчера, потому что уже завтра запись. Представляю, как меня в такие моменты воспринимают родные. Еще есть момент, измеряемый километрами. Именно так, женщина, мама, жена, "с легкостью" преодолевает тысячи километров в бусе с музыкантами, затем мерзнет в холодных гримерках, чтобы согреться лучами софитов на сцене и при этом согреть сердца тех, кто пришел в зал между воздушными тревогами, чтобы послушать и оценить твой труд. Давайте, начинайте завидовать.

Разве что позавидовать нужно знакомствам с новыми людьми, великанами духа военными, врачами, волонтерами. Телефонная книга забита тысячами новых номеров. Это круто, быть и жить с ними в одно время. А еще мне можно позавидовать, когда вижу у сцены ребенка с телефоном в руках, который ведет прямую трансляцию моего выступления для отца, который сейчас на фронте. И это постоянно так, уже скоро третий год. Такие, вот, упреки и зависть.

О званиях. Для меня это факт и ответственность. Я уже всем все доказала. Только работой можно оценить звание в целом. Я действующая артистка Украины. В моем репертуаре более 130 песен эстрадного жанра. Я постоянно даю сольные концерты, здесь и за границей. Мои песни поют везде, где только это возможно. Это ответственность моя перед государством и людьми, которые отметили меня званием. Как-то так.

– Автором некоторых ваших песен стал Юрий Рыбчинский. Расскажите, как вы с ним познакомились, чем он вас поразил? Вы общаетесь сейчас?

– Юрий Евгеньевич - Крестный отец моего творчества. Все началось с песни "Моя Україна" и так год за годом. Можно хоть сейчас выдавать общий альбом и не один. Сколько мы знакомы? Вот считаю, с 2002 года наши дороги переплелись. Горжусь тем, что буквально недавно записала его песню и несколько переводов. Поздравляла его с юбилеем и участвовала в праздничном концерте, а он в моем. Об отношениях, можно коротко, фактически родственные.

Бучинская и Рыбчинский (фото предоставлено певицей)

– Когда-то вам приписывали роман с Михаилом Поплавским. Как вы реагировали на эти слухи?

– О слухах скажу: говорите и не останавливайтесь, главное, не путайте мою фамилию, Люблю его и уважаю за то, что он делает. Много лет вела с ним телепроект "Українська пісня" и преподавала на кафедре эстрадное пение. Желаю ему много лет здоровья.

– На фоне войны многие артисты оказались за границей. Речь идет именно о мужчинах призывного возраста (Потап, Олег Винник, Влад Яма, муж Юлии Саниной и другие). Что вы думаете об этих скандалах?

– Обо всем этом говорено-переговорено. Пусть каждого рассудит Бог и, конечно, время. Нам столько лет телевидение, радио, медиа, всевозможные глянцы, лепили из них идолов и божеств, а на самом деле это оказались простые люди, со своими взглядами, страхами, возможностями и нутром. Здесь каждому свое.

– А что вы думаете о людях, которые выступают против мобилизации мужчин-артистов? Как вы думаете, нужно ли бронировать известных персон? Есть ведь немало примеров, когда певцы идут на фронт.

– Нет какого-то одного правильного ответа на этот вопрос. Есть, наверное, конкретные случаи. Есть такая реальность, мы можем только то, что можем, зачем лукавить. Есть гордость за добровольцев, низко кланяюсь военным, а есть все остальное, это человеческие судьбы. С этим определенно что-то нужно делать, но это время и степень ответственности. Понимание проблемы и действие. Думаю, все мы решим, потому что другого пути у нас нет.

Бучинская ответила, что думает об артистах-мужчинах, которые сейчас за границей (фото предоставлено певицей)

– Кстати, некоторые песни для вас писала российская композитор Любаша. Сейчас она "исчезла" из соцсетей и не высказалась о полномасштабной войне. Поддерживаете ли вы с ней отношения? Знаете, где она сейчас и что думает о путинской агрессии?

– А давайте об объективных вещах. Любаша - украинка, которая когда-то добилась успеха, работая в России. Она долго была топовым автором, потому и артисты хотели иметь в репертуаре ее произведения. Сколько таких авторов из Украины мы знаем, сосчитаем? И где они сейчас?

Все это было тогда. Тогда была такая жизнь, такая реальность и такие моменты существования артистов, авторов, музыкантов и всех причастных к этому. Мы смотрели, слушали, чего греха таить, пели то, что диктовало нам время, той страны со всем гамузом побочных эффектов.

Дальше произошло то, что произошло, у каждого был и есть выбор. Сейчас я пою песни Владимира Будейчука, он в топе и приоритете эстрадной отрасли. Работаю с Юрием Рыбчинским, Ольгой Ткач, Ларисой Архипенко, Катей Костюк, Антоном Пустовым и Андреем Тимощиком. За мой звук и продакшн отвечает Андрей Игнатченко из студии Iksiy Music. Чего стоит мое сотрудничество с молодыми украинскими диджеями, которые разобрали мои произведения для ремиксов. Я - живу дальше, стараюсь сделать как можно больше здесь в Украине с украинцами.

– Расскажите о ваших выступлениях. Сейчас вы часто даете благотворительные концерты. Как изменилась жизнь артистов за почти три года?

– За всех артистов, не скажу, а вот моя концертная жизнь изменилась кардинально. У нее есть обязательные задачи и миссии. Сейчас все мои выступления можно назвать благотворительными и это не будет преувеличением. Ибо каждое выступление имеет не только эстетическую сторону дела, но и моральную, материальную. Моральной мы лечим нервы и души, а в отношении материального - какая-то обязательная часть адресно идет на нужды военных.

Обязательной частью моих концертов стали благотворительные аукционы, где мы с нашим другом, волонтером, священником Отцом Игорем Табачаком, реализуем военные и арт-объекты. Покупаем дроны, всевозможные нужные вещи, все, что просят ребята на фронте.

Наталья Бучинская высказалась об украинском шоу-бизнесе (фото предоставлено певицей)

– Ваши песни собирают миллионы просмотров, некоторые уже считаются "народными", ведь их поют на всех праздниках. Как вы думаете, в чем секрет успеха?

– Скажу на сленге: пашем, как кони, вот и имеем. Секрет успеха? Просто мои песни нравятся людям. Сейчас интересное время, когда легко следить кто, откуда, когда и сколько послушал песню. Практически каждое движение песни мы можем отслеживать. Есть аналитика, которую мы изучаем и видим.

Анализируем аудиторию и работаем с ней. Также сейчас любую песню или видео мы кладем в карман к человеку, а именно в его телефон. Это возможность, а дальше - везение и вкус. Это, наверное, и есть секрет. Нравится песня - ее качают или слушают онлайн, а нет, то простите. Тогда работаем дальше и на результат. Пока это самый объективный и краткий путь.

– В прошлом вы пели не только на украинском, среди ваших песен были и треки на русском. Скажите, легко ли вы отказались от них?

– К переводам я отношусь философски. Для меня есть песни на русском языке - это период. Какая-то часть нашей с вами жизни была такой. Поэты писали на русском, а мы пели. Люди слушали и хлопали. Такова была реальность и отрицать ее нет никакого смысла. Для меня это произведение. Есть его важность и место в репертуаре, а дальше - решение самого автора. Господин Юрий Рыбчинский перевел на украинский два произведения "Налейте шампанского" и "Клен", их мы уже выпустили.

– Относительно переводов. Некоторые звезды говорили, что не будут выпускать обновленные версии песен, а некоторые до сих пор поют на русском (особенно за границей). Что вы об этом думаете?

– Здесь и думать нечего. Кому это важно, необходимо, знаково, тот переводит. Относительно исполнения российских песен за границей - дело выбора и, конечно, совести. Кто как может, как говорится. А я двигаюсь в творчестве дальше.

Бучинская рассказала, кто из молодых артистов ее поразил (фото предоставлено певицей)

– Можете ли вы назвать украинский шоу-бизнес дружным? Что вы вообще можете о нем сказать?

– Я и шоу-бизнес… Эта история, как голливудский фильм. То, что можно было назвать украинским шоу-бизнесом, слишком долго меня не принимало. Мое существование в нем носило чисто формальный характер. В какой-то момент мне это надоело и я создала свой собственный шоу-бизнес.

В нем есть я с моей командой, мои песни, "живые" концерты в разных городах, интернет и слушатели, они же ценители украинского контента, моего и не только. Последние и являются мерилом моего успеха. Их я вижу цифрами прослушиваний, чувствую кошельком, а также глазами, когда они находятся в зале.

Есть концерты, даже туры. Есть зарубежные гастроли, и это сейчас, во время страшной войны. Я и мое творчество нужны, мой контент интересен и его смотрят. Следовательно, таков и мой собственный шоу-бизнес. Моя команда растет, как и география работы. Что касается шоу - это в концертный зал, студию звукозаписи, репетиционную, а по бизнесу - то считайте, сейчас все в доступе.

– Вы иногда публикуете фото с Иво Бобулом. После скандала с Эммой Антонюк он получил немало хейта? Вы его поддержали? Как вы можете описать ваши отношения?

– С Иво Васильевичем, мы друзья и коллеги. Знакомы долго. Часто работаем на одних площадках. Видимся крайне редко из-за занятости. Кое-где удается сделать общее фото, есть желание спеть дуэтом, но пока это только планы. Есть реальность и она такова.

Несколько слов о скандалах с журналистами. Это истории очень личные. Бывает разное и каждый может выбрать себе модель общения. Иво Васильевичу это удается, ну и слава Богу. Журналисты тоже имеют право на самовыражение, так и реализуют свое право на существование. Мне кажется, все всем пошло на пользу. Каждый получил свою часть желаемого. Лично я к таким вещам спокойна.

– Эта тема появляется в СМИ и сейчас. Вас обвиняли в том, что вы якобы выступали на концерте за так называемый "антимайдан". Что вы можете ответить на это сейчас?

– Об этом уже мыли и перемыли. Сейчас это не имеет абсолютно никакого значения и смысла. Жизнь нужно жить. Здесь и сейчас. Я ее живу, какой бы она не была тяжелой. На этом в этой теме точка.

– Уже скоро вы будете отмечать юбилей - 30 лет на сцене. Планируете что-то интересное?

– Да, апрель-май следующего года является той гранью, который отсчитывает мой долгий творческий путь. Мы готовим большое концертное шоу, которое покажем, где только сможем, учитывая реальность. Нужно сидеть и готовить, а мы постоянно в пути. Люди зовут. Сейчас собираем команду для реализации большого концертного тура к этой дате. Хочу, чтобы все удалось, потому что сами понимаете, день на день не похож. Но глаза боятся, а руки делают. Обязательно все сделаем, покажем, споем и отпразднуем.

Концерт Натальи Бучинской (фото предоставлено певицей)

– Есть ли в вашем репертуаре песня, которую вы любите больше всего?

– Мои песни - моя жизнь. Нет "проходных" песен. Как-то удается найти автора, синхронизировать стук наших сердец, потом изнурительная работа в студии, потом долго катаю произведение по концертам, изучаю реакцию публики, а тогда выпускаю. Конечно, помогает интернет, особенно ТикТок. А еще тот момент, что люди говорят. Пишут, комментируют. Иногда ругают, или наоборот. Так и отчеканивается, наполняется энергией песня. Дальше видишь цифры и понимаешь, пошла или не пошла. Присылают видео, где поют на свадьбах, и даже когда-то хор пел "Жоржини". Разве это шутки?

А еще несколько слов о песне "Перемога", тоже на стихи Юрия Рыбчинского, кстати. Никакого радио, есть видео-версии с концертов и все. Но ни один концерт не проходит без нее. Нет, мы не ставим ее в трек-лист. Это люди просят ее. Встают с кресел и мы вместе ее поем. Это что, популярная песня? Нет. Это та песня, которую никогда не видели музыкальные редакторы. Где теперь те, кто не слышал, не включал, вычеркивал из программ? А песня есть. Живая, звучит, пятилетние детки стоят с родителями и громко ее поют. Где они ее услышали, когда выучили слова? Вопрос? Нет, это ответ, и он такой.

– А кого бы вы могли выделить среди новых звезд? Возможно, чьи-то песни вам импонируют или наоборот.

– Слушаю много, стараюсь не пропускать топы и чарты. Это относительно интернета, а есть афиши, которые я вижу в разных городах. Здесь многообразие, и молодцы. Аншлаги, полные залы. Согласитесь, это же рейтинг. Гривной, пустым стулом, если хотите. Радуюсь за молодых. Это наше будущее.

Пивоваров, Клавдия Петровна, Монатик, хотя это уже метр, очень интересный, талантливый. Какая-то неуемная Дорофеева Надя, за афишами которой просто не успеваю, Yaktak, Kola, Domiy, Yaromia и так далее. Это отлично. Это важно. Это наша украинская музыка. Несмотря на названия на английском, это украинские сердца, язык, музыка. Движение, господа. Движение вперед.