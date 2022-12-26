Тарас Цымбалюк впервые после развода показал лицо новой девушки: общее фото
Известный украинский актер Тарас Цымбалюк впервые после развода рассекретил свою новую девочку. Он показал, как с избранницей отдыхал дома. Ею оказалась ресторатором Светлана Готочкина.
Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
Что известно об их отношениях
Еще в конце ноября пользователи в соцсети рассекретили новую девушку Цымбалюка. Однако сам актер не подтверждал эту информацию.
Отметим, что теперь он также не назвал имя любимой, но в Instagram опубликовал совместное фото с ресторатором Светланой Готочкиной, где они лежат в постели.
На черно-белом фото Цымбалюк смотрит в телефон, а его избранница делает бьюти процедуры для лица.
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (скрин)
Долгое время Светлана была за границей, а Тарас гастролировал по Украине со спектаклем "Эмигранты". Однако теперь они встретились в Киеве.
Позже Тарас опубликовал фото, которым поздравил всех с Рождеством. Он и Светлана наслаждались красным вином и смотрели фильм.
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина отпраздновали Рождество (скрин)
Светлана Готочкина - новая девушка Тараса Цымбалюка (instagram.com/got.sveta)
Напомним, что в июне 2022 года Тарас Цымбалюк сообщил о разводе с женой Тиной, с которой был вместе четыре года.
Также недавно актер показывал подарок от новой девушки на день рождения.