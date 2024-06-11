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После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)

Вторник 11 июня 2024 09:41
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После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото) Костя Войтенко с любимой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Константин Войтенко женился на своей любимой, дизайнере Наталье Каминской.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера.

Константин Войтенко женился второй раз

Так, пара опубликовала фото, сделанные в ЗАГСе во время их официальной регистрации брака.

Для этого события актер выбрал классический черный костюм, а его новоиспеченная жена - длинное черное платье с гипюровым кружевом, и с сексуальным длинным рукавом.

"Муж и жена", - лаконично подписали фотографии молодожены.

После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)

Костя Войтенко с любимой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют супругов с их личным праздником и желают паре прекрасной семейной жизни.

  • Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!
  • Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом
  • Щасливого подружнього життя новоствореній сім'ї!
  • Ви неймовірні разом

После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)

Костя Войтенко с любимой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Отметим, что для Константина Войтенко это уже второй брак. Ранее он был женат на танцовщице Валентине Марининой в течение семи лет.

В октябре 2022 года пара развелась. У них есть общая дочь, 8-летняя Эмилия.

Разрыв не был мирным: Маринина заявила, что стала жертвой домашнего насилия, тогда как актер все обвинения отрицал.

Ранее мы рассказывали, что Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу с невестой, которая младше его на 20 лет.

Также мы писали, что Зинченко и его жена окрестили маленькую дочь.

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