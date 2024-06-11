После скандального развода. Известный украинский актер женился во второй раз (фото)
Звезда украинских сериалов Константин Войтенко женился на своей любимой, дизайнере Наталье Каминской.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера.
Константин Войтенко женился второй раз
Так, пара опубликовала фото, сделанные в ЗАГСе во время их официальной регистрации брака.
Для этого события актер выбрал классический черный костюм, а его новоиспеченная жена - длинное черное платье с гипюровым кружевом, и с сексуальным длинным рукавом.
"Муж и жена", - лаконично подписали фотографии молодожены.
Костя Войтенко с любимой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Реакция юзеров
Пользователи сети поздравляют супругов с их личным праздником и желают паре прекрасной семейной жизни.
- Викликайте пожежників. Кайф! Вітаю вас, і будьте дуже щасливими!
- Нехай щастя буде тільки для двох! Вітаю з новим статусом
- Щасливого подружнього життя новоствореній сім'ї!
- Ви неймовірні разом
Костя Войтенко с любимой (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
Отметим, что для Константина Войтенко это уже второй брак. Ранее он был женат на танцовщице Валентине Марининой в течение семи лет.
В октябре 2022 года пара развелась. У них есть общая дочь, 8-летняя Эмилия.
Разрыв не был мирным: Маринина заявила, что стала жертвой домашнего насилия, тогда как актер все обвинения отрицал.
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