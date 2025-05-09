"Я не боюсь морщин": Ольга Фреймут высказалась о старении и ботоксе

Ольга Фреймут откровенно рассказала о своем опыте с ботоксом, уходе за кожей после 40 и отношении к морщинам. Телеведущая призналась, почему больше не боится возрастных перемен и зачем согласилась на уколы, только ухудшившие ее самочувствие.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Рамине в YouTube.

43-летняя Фреймут отметила, что она спокойно может выйти на улице без макияжа.

"Я могу выйти без макияжа. У меня есть такой увлажняющий тинт для кожи, помады, у меня есть несколько, и тушь. Все, это моя косметика", - отметила Фреймут.

Телеведущая рассказала о том, какую косметику она предпочитает.

"Во-первых, с возрастом нужно смириться. С некоторыми вещами. Если ты что-то "наляпаешь" на лицо, то будет очень видно. С возрастом нужно иметь хорошую косметику, не такую, которую ты купил на распродаже. Ту, которая тебе подходит. Нужно увлажнять кожу, потому что с уколами, я пока что побаиваюсь их", - отметила Фреймут.

Она честно призналась, что все-таки делала ботокс в лоб.



Ольга Фреймут (скриншот видео)

"Я делала биоревитализацию (биоревитализаци - введения гиалуроновой кислоты в кожу - ред.), и я делала вот сюда (в лоб - ред.) ботокс. Зачем я это сделала? Я потом слегла", - честно поделилась Фреймут.

Ольга страдала от сильных головных болей - мигреней. Тогда одна косметолог посоветовала ей сделать ботокс, который уменьшил бы эти боли.

"Косметолог говорит: "Давай уколю ботокс". А у меня такие сильные мигрени, что я могу даже вот так лечь и лежать 5 дней. Могу в очках ходить по квартире, так как свет даже на меня действует. И мне пообещала эта косметолог, что она мне уколет ботокс и у меня перестанет болеть голова. Она уколола, и у меня еще больше начала болеть", - отметила она.

Телеведущая не боится стареть и не видит ничего ужасного в морщинах.

"Я не боюсь морщин. Я очень хочу быть такой засушенной, сморщенной. Мне кажется, что морщинки - это так красиво", - подчеркнула она.

В то же время телеведущая рассказала, как поддерживает себя в форме. С возрастом, по словам, Фреймут, "ее тело поплыло".

"Я ненавижу спортзалы, я просто не люблю туда ходить, мне там так скучно. Я не люблю бассейны, я брезгую", - честно призналась Ольга.

Поэтому Ольга выбрала для себя пилатес.

Кто такая Ольга Фреймут

Фреймут была ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор", бывшая соведущая программы "Голос страны. Перезагрузка". С 2014 по 2015 год - ведущая передачи "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1".

Старшую дочь Злату Ольга родила в 2006 году от бизнесмена Нила Митчелла в Великобритании.

Вторым мужем телеведущей стал продюсер Владимир Локотко. В 2016 году она родила ему сына, а в 2017-м - дочку.

После начала полномасштабного вторжения РФ Фреймут с младшими детьми - сыном Валерием и дочерью Евдокией - переехала жить в Лондон.



Фреймут с мужем и детьми - архивное фото (Фото: instagram.com/freimutolia)