Фреймут показала старшую дочь на редких архивных фото: как она выглядела в детстве и сейчас
Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как выглядела ее старшая дочь Злата Митчелл в детстве. Дело в том, что вчера девушке исполнилось 19 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Фреймут.
"19. С днем рождения, доченька", - написала телеведущая.
Также она опубликовала несколько редких архивных фото, на которых Злата совсем маленькая.
Фреймут показала дочь Злату Митчелл (фото: instagram.com/freimutolia)
Тогда у девочки были белокурые длинные волосы. На одном из фото изображена и сама Фреймут, которая практически не изменилась с тех пор. Отметим, что тогда девочка часто появлялась с мамой в программах "Подъем" и "Ревизор".
Злата Митчелл в детстве (фото: instagram.com/freimutolia)
Сейчас же 19-летняя дочь Фреймут предстала в образе роковой брюнетки. Девушка до неузнаваемости изменила свою внешность.
Как дочь Фреймут выглядит сейчас (фото: instagram.com/freimutolia)
Как отреагировали в сети
Фолловеры Ольги Фреймут отметили, что Злата очень сильно изменилась. Многие в комментариях отметили, что девушка уже поэкспериментировала с бьюти-процедурами, в частности, "накачала" губы, а также то, что она выглядит гораздо старше своих лет:
- "Что у тети с губами? Что за вареники?"
- "А можно губы больше сделать? Так как их совсем не видно"
- "Выглядит старше"
- "Выросла так, что аж не узнать, помню Злату, такую маленькую, еще со времен, когда Оля была ревизором"
- "Ваша дочь как будто из семьи Кардашьян!"
- "Такая взрослая уже, а я помню Злату еще, как вы "Подъем" на Новом вели".
В сети не узнали дочь Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Что известно о старшей дочери Фреймут
Злата Митчелл - старшая дочь телеведущей, которую она родила в 2006 году от бизнесмена Нила Митчелла в Великобритании.
Она уже несколько лет проживает в США, однако время от времени приезжает в Украину.
Дочь ведущей активно ведет свои соцсети: на ее страницу в Instagram подписаны почти 45 тысяч пользователей. Там девушка часто публикует кадры из повседневной жизни, из которых можно узнать, чем она занимается, где учится и как любит проводить свое свободное время.
Она увлекается хореографией и часто выкладывает в Instagram свои танцы.
Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)