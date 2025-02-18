Фреймут показала старшую дочь на редких архивных фото: как она выглядела в детстве и сейчас

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как выглядела ее старшая дочь Злата Митчелл в детстве. Дело в том, что вчера девушке исполнилось 19 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Фреймут.

"19. С днем рождения, доченька", - написала телеведущая.

Также она опубликовала несколько редких архивных фото, на которых Злата совсем маленькая.



Фреймут показала дочь Злату Митчелл (фото: instagram.com/freimutolia)

Тогда у девочки были белокурые длинные волосы. На одном из фото изображена и сама Фреймут, которая практически не изменилась с тех пор. Отметим, что тогда девочка часто появлялась с мамой в программах "Подъем" и "Ревизор".



Злата Митчелл в детстве (фото: instagram.com/freimutolia)

Сейчас же 19-летняя дочь Фреймут предстала в образе роковой брюнетки. Девушка до неузнаваемости изменила свою внешность.



Как дочь Фреймут выглядит сейчас (фото: instagram.com/freimutolia)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Ольги Фреймут отметили, что Злата очень сильно изменилась. Многие в комментариях отметили, что девушка уже поэкспериментировала с бьюти-процедурами, в частности, "накачала" губы, а также то, что она выглядит гораздо старше своих лет:

"Что у тети с губами? Что за вареники?"

"А можно губы больше сделать? Так как их совсем не видно"

"Выглядит старше"

"Выросла так, что аж не узнать, помню Злату, такую маленькую, еще со времен, когда Оля была ревизором"

"Ваша дочь как будто из семьи Кардашьян!"

"Такая взрослая уже, а я помню Злату еще, как вы "Подъем" на Новом вели".



В сети не узнали дочь Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Что известно о старшей дочери Фреймут

Злата Митчелл - старшая дочь телеведущей, которую она родила в 2006 году от бизнесмена Нила Митчелла в Великобритании.

Она уже несколько лет проживает в США, однако время от времени приезжает в Украину.

Дочь ведущей активно ведет свои соцсети: на ее страницу в Instagram подписаны почти 45 тысяч пользователей. Там девушка часто публикует кадры из повседневной жизни, из которых можно узнать, чем она занимается, где учится и как любит проводить свое свободное время.