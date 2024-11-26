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Фреймут дала совет, как кушать киви по этикету: сеть отреагировала едкими комментариями

Вторник 26 ноября 2024 11:00
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Фреймут дала совет, как кушать киви по этикету: сеть отреагировала едкими комментариями Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно сверкнула глубоким декольте и "нарвалась" на хейтеров, на этот раз опубликовала в сети новое видео с правилами этикета. Она рассказала, как правильно кушать киви, чем очень повеселила своих подписчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей.

"Киви, "китайский крыжовник", в Украине эта ягодка появилась только в 90-х. Его едят даже с кожурой. Но если торжественное событие, на столе белая скатерть и сверкает десертное серебро, есть в "произвольном стиле" не подходит", - сказано в подписи к видео.

На видео Фреймут говорит, что "кушать киви можно так, как захочется". При этом она показывает, как это правильно делать по этикету.

На тарелке перед телезвездой лежит фрукт со срезанными кончиками - таким образом он "стоит". Фреймут берет десертную ложку и вилку. Вилкой она придерживает киви, а ложкой выковыривает немного мякоти.

Как отреагировали в сети

Фолловеров Ольги Фреймут очень повеселило такое видео, и они тут же принялись комментировать ролик. Многие из них начали шутить, на каких это светских мероприятиях киви подают в таком виде:

  • "Интересно, где подают просто киви. Удивительно. Прихожу я в ресторан и заказываю киви или как? Если дома, его лучше почистить, порезать и съесть, а не ковыряться ложкой"
  • "А разве на приемах подают киви?"
  • "Тогда киви лучше поесть дома, чем так извращаться. А то никакого удовольствия от фрукта"
  • "Разве это удобно? Это крайне не удобно! Впервые вижу такое! В заведениях так не подают, а дома разве кто-то так возиться будет?"
  • "Главное, чтобы киви стояло"
  • "После пятого стопарика идет хорошо с кожурой".

Кто такая Ольга Фреймут

Отметим, что Фреймут была ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор", бывшая соведущая программы "Голос страны. Перезагрузка". С 2014 по 2015 год - ведущая передачи "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1".

После начала полномасштабного вторжения РФ Фреймут с младшими детьми - сыном Валерием и дочерью Евдокией - переехала жить в Лондон.

Фреймут дала совет, как кушать киви по этикету: сеть отреагировала едкими комментариями

Фреймут с мужем и детьми - архивное фото (Фото: instagram.com/freimutolia)

Ранее Фреймут заявила, что стала жертвой мошенника.

Также известный украинский ведущий высказался об Оле Фреймуте.

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