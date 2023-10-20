Мощный и доступный: Xiaomi выпустила компьютер Mini PC 2023

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал ITHome .

Главное улучшение заключается в замене процессора с Intel Core i5-1240P на Core i5-1340P, что означает переход из 12 поколения на 13-е. Согласно заявлениям производителя, эффективность этой машины увеличилась на 10% в одноядерном режиме и на 11% в многоядерном режиме.

Компактный алюминиевый корпус Mini PC 2023, весом около 440 грамм, остался практически без изменений. Устройство все еще легко помещается на ладони и больше напоминает приставку, чем полноценный компьютер.

Вид нового Mini PC 2023 (фото: Xiaomi)

Новая версия компьютера Mini PC 2023 поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ SSD (PCIe 4.0). В нем также предусмотрены слоты для расширения памяти и возможность подключения внешних видеокарт.

В корпусе этого компьютера вы найдете три разъема USB 3.2 Gen 2, два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1 (18 Гбит/с), USB 2.0, аудиоразъем 3,5 мм и Ethernet (2,5 Гбит/с ).

Корпус Xiaomi Mini PC 2023 (фото: Xiaomi)

Цена Xiaomi Mini PC 2023 составляет 3 499 юаней (17 450 гривен) с предварительно установленной операционной системой Windows 11, в то время как прошлая модель стартовала с ценой 3 999 юаней (около 20 000 гривен). Этот компьютер уже доступен для покупки в Китае, но информации о его доступности за пределами Поднебесной пока нет.