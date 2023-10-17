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Xiaomi представила альтернативу Android для своих смартфонов: кто первым ее получит

Вторник 17 октября 2023 19:15
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Xiaomi представила альтернативу Android для своих смартфонов: кто первым ее получит Xiaomi и ее собственная операционная система HyperOS (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Глава компании Xiaomi, Лей Цзюнь, объявил в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter), что HyperOS - новая операционная система, разработанная Xiaomi на основе Android, завершена и готова для установки на смартфоны. Это объявление было названо историческим событием компании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание об Android и технологиях Android Authority.

В своем сообщении он подчеркнул, что Xiaomi HyperOS - это операционная система, ориентированная на пользователей с большой экосистемой, включая различные устройства, в том числе автомобили. Это означает, что информационно-развлекательная система в автомобилях Xiaomi будет работать под ее управлением.

HyperOS является операционной системой, основанной на Android, но с серьезными наработками и адаптацией для поддержки "десятков миллиардов" различных устройств. Это означает, что Xiaomi следует путем, аналогичным Huawei с их операционной системой HarmonyOS.

Xiaomi представила альтернативу Android для своих смартфонов: кто первым ее получитЛей Цзюнь и HyperOS от Xiaomi (фото: X/leijun)

Лей Цзюнь также поделился информацией о постепенном уходе от MIUI, официальном пользовательском интерфейсе Xiaomi. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его, но также заявил, что этот интерфейс навсегда останется в их памяти.

Пока не ясно, будет ли эта замена глобальной или ограничится только китайским рынком. Официальная премьера Xiaomi 14 и HyperOS ожидается 27 октября.

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