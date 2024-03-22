Xiaomi представила доступный смартфон, который может похвастаться необычным дизайном

21 марта компания Xiaomi анонсировала выпуск смартфона CIVI 4 Pro. Это последняя модель из серии CIVI, которая изначально была ориентирована на женскую аудиторию, но впоследствии завоевала популярность среди более широкого круга пользователей. Этому поспособствовало совокупность стильного дизайна и мощных внутренних компонентов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina .

Характеристики смартфона

Разработчики внедрили в новый смартфон экран с диагональю 6,55 дюйма и технологией AMOLED CSOT C8, который имеет "микроизогнутые" края. Этот дисплей поддерживает разрешение 2750 × 1236 пикселей (1,5K), обеспечивает частоту обновления 120 Гц, имеет соотношение сторон 20:9 и достигает пиковой яркости 3000 кд/м².

Частота дискретизации касания составляет 240 Гц, а регулировка яркости осуществляется с частотой 2 160 Гц. Кроме того, дисплей оснащен технологиями Dolby Vision и HDR10+ и защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 от механических повреждений.

Xiaomi CIVI 4 Pro (фото: Gizmochina)

Экран окружают тонкие рамки: 1,6 мм сверху, 2,02 мм снизу и 1,45 мм по бокам. На верхней части дисплея имеется вырез для двойной фронтальной камеры. Она включает в себя 32-мегапиксельный сенсор с оптикой углом обзора 78 градусов и диафрагмой f/2.0, а также 32-мегапиксельный датчик с углом обзора 100 градусов и диафрагмой f/2.4, поддерживая съемку видео 4K на 30 кадров в секунду.

Частота обновления экрана смартфона 120 Гц (фото: Gizmochina)

Основная камера размещена в массивном круглом модуле на задней стороне корпуса. Она включает объектив Leica Summilux (f/1.63) с оптической стабилизацией, датчик Light Fusion 800 (OAX8000) с разрешением 50 Мп и форматом 1/1,55 дюйма (f/1.98), а также 12-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120 градусов.

С основной камерой можно снимать видео разрешением 4K до 60 кадров в секунду, 1080p - до 960 кадров в секунду, 720p - до 1920 кадров в секунду.

Камера имеет 12-мегапиксельный широкоугольный модуль (фото: Gizmochina)

Производительность обеспечивается микропроцессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с техпроцессом 4 нм и графическим ускорителем Adreno 750. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 4 184 мм². Варианты памяти включают 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ накопителя.

Связь осуществляется через модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 и Bluetooth 5.4, а также NFC. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран. Аккумулятор емкостью 4 700 мА/ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт через порт USB Type-C 2.0.

Разрешение камеры имеет 50 Мп (фото: Gizmochina)

Цена устройства

Civi 4 Pro доступен в четырех цветовых вариантах и ценовых категориях: модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ стоит около 415 долларов (16 180 гривен), версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ - 460 долларов (17 930 гривен), а с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ - 500 долларов (19 500 гривен).

Старшая модель также доступна в ограниченной серии с задней панелью из кожи в тех же цветах по той же цене, что и стандартная версия.