Xiaomi представила доступний смартфон, який може похвалитися незвичайним дизайном

21 березня компанія Xiaomi анонсувала випуск смартфона CIVI 4 Pro. Це остання модель із серії CIVI, яка спочатку була орієнтована на жіночу аудиторію, але згодом здобула популярність серед ширшого кола користувачів. Цьому сприяла сукупність стильного дизайну та потужних внутрішніх компонентів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina .

Характеристики смартфона

Розробники впровадили в новий смартфон екран з діагоналлю 6,55 дюйма та технологією AMOLED CSOT C8, який має "мікровигнуті" краї. Цей дисплей підтримує роздільну здатність 2750 × 1236 пікселів (1,5K), забезпечує частоту оновлення 120 Гц, має співвідношення сторін 20:9 та досягає пікової яскравості 3000 кд/м².

Частота дискретизації торкання становить 240 Гц, а регулювання яскравості здійснюється з частотою 2160 Гц. Крім того, дисплей оснащений технологіями Dolby Vision та HDR10+ та захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2 від механічних пошкоджень.

Xiaomi CIVI 4 Pro (фото: Gizmochina)

Екран оточують тонкі рамки: 1,6 мм зверху, 2,02 мм знизу та 1,45 мм з боків. На верхній частині дисплея є виріз для подвійної передньої камери. Вона включає 32-мегапіксельний сенсор з оптикою кутом огляду 78 градусів і діафрагмою f/2.0, а також 32-мегапіксельний датчик з кутом огляду 100 градусів і діафрагмою f/2.4, підтримуючи зйомку відео 4K на 30 кадрів.

Частота оновлення екрану смартфона 120 Гц (фото: Gizmochina)

Основна камера розміщена у масивному круглому модулі на задній стороні корпусу. Вона включає об'єктив Leica Summilux (f/1.63) з оптичною стабілізацією, датчик Light Fusion 800 (OAX8000) з роздільною здатністю 50 Мп та форматом 1/1,55 дюйма (f/1.98), а також 12-мегапіксельний ширококутний модуль з діафрагм 2.2 та кутом огляду 120 градусів.

З основною камерою можна знімати відео роздільною здатністю 4K до 60 кадрів за секунду, 1080p - до 960 кадрів за секунду, 720p - до 1920 кадрів за секунду.

Камера має 12-мегапіксельний ширококутний модуль (фото: Gizmochina)

Продуктивність забезпечується мікропроцесором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 з техпроцесом 4 нм і графічним прискорювачем Adreno 750. Для охолодження передбачена камера випаровування площею 4 184 мм². Варіанти пам'яті включають 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 або 512 ГБ накопичувача.

Зв'язок здійснюється через модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 та Bluetooth 5.4, а також NFC. Сканер відбитків пальців інтегрований у екран. Акумулятор ємністю 4700 мА/год підтримує швидку провідну зарядку потужністю 67 Вт через порт USB Type-C 2.0.

Роздільна здатність камери має 50 Мп (фото: Gizmochina)

Ціна пристрою

Civi 4 Pro доступний у чотирьох колірних варіантах та цінових категоріях: модель з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ коштує близько 415 доларів (16 180 гривень), версія з 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ - 460 доларів (17 930 гривень), а з 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ - 500 доларів (19 500 гривень).

Старша модель також доступна в обмеженій серії із задньою панеллю зі шкіри в тих же кольорах за тією самою ціною, що й стандартна версія.