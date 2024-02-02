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Самый дешевый и быстрый: Xiaomi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Пятница 02 февраля 2024 14:40
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Самый дешевый и быстрый: Xiaomi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 7 Xiaomi выпустила самый доступный роутер с Wi-Fi 7 (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Xiaomi запустила в продажу роутер BE 3600, обеспечивающий поддержку стандарта WiFi 7 и оснащенный 2,5-гигабитным сетевым портом. Это устройство выполнено в форм-факторе "вертикального" типа и оснащено мощной электроникой, при этом оно доступно по более низкой цене, чем оригинальный чехол для iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт про технологии ITHome.

Характеристика маршрутизатора

Wi-Fi роутер Xiaomi 7 BE 3600 оснащен четырьмя портами: одним WAN с пропускной способностью 2,5 Гбит/с и тремя гигабитными LAN.

Производительность устройства обеспечивается четырехъядерным процессором Qualcomm, работающим на частоте 1,1 ГГц, совмещенным с 256 МБ оперативной памяти. Согласно заявлению производителя, роутер способен одновременно подключать до 128 устройств к сети.

Самый дешевый и быстрый: Xiaomi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 7Самый дешевый и быстрый: Xiaomi выпустила роутер с поддержкой Wi-Fi 7Пропускная способность Wi-Fi роутера - 2,5 Гбит/с (фото: ITHome)

Этот новый продукт поддерживает полосу частот 160 Гц и технологию OFDMA. Благодаря последней, роутер способен эффективно разделять один канал между несколькими пользователями, что ускоряет обмен данными и позволяет устройству достигать пропускной способности беспроводной сети до 3 570 Мбит/с в сумме по всем диапазонам.

Цена

Роутер уже доступен для покупки в Китае по цене 34 долларов (1 270 гривен), хотя информации о его доступности в других регионах пока нет.

Напомним, что Xiaomi выпустила ультратонкий повербанк, который весит менее 100 г.

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Xiaomi роутер Wi-Fi
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