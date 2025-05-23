WWDC 2025: 6 ключевых новинок от Apple, которые изменят iPhone и не только

Большой редизайн iOS 19

Ожидается, что Apple представит визуальное обновление всех своих платформ. Этот редизайн будет кардинальным и, по слухам, вдохновлен шлемом смешанной реальности Apple.

Согласно информации от Джона Проссера, это может включать почти круглые иконки на домашнем экране и в Центре управления. Также он упомянул более тонкие изменения, например, обновленный вид вкладок в приложениях и перенос строки поиска в Сообщениях в нижнюю часть экрана.

Одна из ключевых целей Apple - унифицировать язык дизайна всех операционных систем. Идея в том, чтобы переход между устройствами выглядел менее резким. Если все сделают правильно, использование iPhone, iPad и Mac будет ощущаться как работа в разных вариациях одной и той же ОС.

Последний крупный редизайн macOS был с выходом Big Sur в 2020 году. А в случае с iOS таким поворотным моментом стал 2013 год, когда iOS 7 окончательно отказалась от скевоморфизма в пользу плоского и минималистичного интерфейса, который используется до сих пор (с некоторыми доработками).

Ожидается большой редизайн iOS 19 (фото: 9to5Mac)

iPad становится "Pro"

Может ли 2025 год стать тем самым моментом, когда iPad Pro наконец-то начнет оправдывать приставку Pro? Аппаратно топовые версии планшета уже давно мощные (особенно после перехода на чипы серии M), но программное обеспечение их сдерживало. Предположительно, Apple не хотела, чтобы iPad отобрал долю у Mac - ведь если планшет действительно заменяет ноутбук, потребность в обоих отпадает.

Плохая новость для тех, кто надеялся увидеть полноценный macOS на iPad: этого не произойдет. Хорошая новость: iPadOS станет гораздо более "маковским". В этом году обновление будет сосредоточено на продуктивности - улучшится многозадачность и управление оконным режимом приложений.

Apple уже двигалась в этом направлении. В iPadOS 16 появилась функция Stage Manager, а еще годом ранее - меню многозадачности в верхней части окон. Но для многих пользователей это все еще было слишком скромным шагом.

На этот раз изменений может быть достаточно - по мнению Марка Гурмана из Bloomberg, обновление "скорее всего, будет достаточно масштабным" для большинства продвинутых пользователей.

Apple Intelligence

Даже если бы утечек не было, это было бы очевидно. Искусственный интеллект захватил внимание всего технологического мира после взлета ChatGPT более двух лет назад. Так что значительная часть презентации наверняка будет посвящена новым ИИ-функциям Apple - как улучшению существующих, так и появлению совершенно новых.

Apple Intelligence (фото: Engadget)

Siri

Согласно отчету The Information за прошлый месяц, обновленная Siri на самом деле оказалась не так близка к готовности, как это представлялось на презентации 2024 года. Демонстрация, где Siri с помощью Apple Intelligence за считаные секунды справилась с планированием задач в нескольких приложениях, якобы стала неожиданностью даже для самих разработчиков Siri.

По данным Bloomberg, те обновления Siri, которые мы все же увидим, будут более скромными. Среди них - возможность выбрать вместо ChatGPT ассистента Gemini.

Siri (фото: Engadget)

ИИ-управление аккумулятором

Еще одна утечка, касающаяся iOS 19, говорит о функции Apple Intelligence, которую легко оценить по достоинству. Речь идет о новом интеллектуальном режиме управления батареей, который будет анализировать, как вы используете телефон, и в реальном времени оптимизировать энергопотребление.

Функция будет прогнозировать, когда стоит снизить нагрузку от приложений или отдельных функций устройства. Если все заработает как надо - может получиться действительно удобно.

Этот инструмент может сыграть ключевую роль и в новом устройстве - так называемом "iPhone Air". Как бы он ни назывался в финальной версии, по слухам, ультратонкий смартфон появится в линейке Apple уже в этом году.

Без такой функции батарея уменьшенного размера может с трудом выдерживать полноценный день работы. Но с активированной ИИ-оптимизацией батареи тонкий iPhone может стать более практичным.

Виртуальный коуч по здоровью

Apple, по сообщениям, работает над виртуальным коучем по здоровью. Предположительное кодовое имя проекта - Project Mulberry. Эта ИИ-функция объединит обновленное приложение "Здоровье" с персонализированным ассистентом, дающим советы в стиле чата.

Bloomberg пишет, что коуч частично будет предлагать рекомендации, за которыми обычно обращаются к врачу.

Виртуальный коуч будет собирать данные с ваших устройств Apple и с помощью искусственного интеллекта предоставлять персонализированные советы по здоровью. Для обучения ИИ используются данные от внутренних медиков компании, а внешние эксперты будут снимать обучающие видеоролики.

В марте Марк Гурман предположил, что коуч может появиться в iOS 19.4 - а это, скорее всего, произойдет не раньше начала или середины 2026 года. Однако в свежем отчете Гурмана и Дрейка Беннетта упоминается, что функция все же может стать одной из тем на WWDC.

Виртуальный тренер по здоровью (фото: Engadget)

Бета-версии и даты выпуска

Как и обычно, сразу после окончания конференции можно ожидать выход первых бета-версий новых ОС для разработчиков. Финальные версии iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 и других систем, как ожидается, выйдут осенью - одновременно с новыми iPhone.