WWDC 2025: 6 ключових новинок від Apple, які змінять iPhone і не тільки

Великий редизайн iOS 19

Очікується, що Apple представить візуальне оновлення всіх своїх платформ. Цей редизайн буде кардинальним і, за чутками, натхненний шоломом змішаної реальності Apple.

Згідно з інформацією від Джона Проссера, це може включати майже круглі іконки на домашньому екрані і в Центрі управління. Також він згадав більш тонкі зміни, наприклад, оновлений вигляд вкладок у додатках і перенесення рядка пошуку в Повідомленнях у нижню частину екрана.

Одна з ключових цілей Apple - уніфікувати мову дизайну всіх операційних систем. Ідея в тому, щоб перехід між пристроями виглядав менш різким. Якщо все зроблять правильно, використання iPhone, iPad і Mac буде відчуватися як робота в різних варіаціях однієї і тієї ж ОС.

Останній великий редизайн macOS був із виходом Big Sur 2020 року. А у випадку з iOS таким поворотним моментом став 2013 рік, коли iOS 7 остаточно відмовилася від скевоморфізму на користь плоского і мінімалістичного інтерфейсу, який використовується досі (з деякими доробками).

Очікується великий редизайн iOS 19 (фото: 9to5Mac)

iPad стає "Pro"

Чи може 2025 рік стати тим самим моментом, коли iPad Pro нарешті почне виправдовувати приставку Pro? Апаратно топові версії планшета вже давно потужні (особливо після переходу на чіпи серії M), але програмне забезпечення їх стримувало. Імовірно, Apple не хотіла, щоб iPad відібрав частку у Mac - адже якщо планшет дійсно замінює ноутбук, потреба в обох відпадає.

Погана новина для тих, хто сподівався побачити повноцінний macOS на iPad: цього не станеться. Хороша новина: iPadOS стане набагато більш "маківським". Цього року оновлення буде зосереджене на продуктивності - покращиться багатозадачність і управління віконним режимом додатків.

Apple вже рухалася в цьому напрямку. В iPadOS 16 з'явилася функція Stage Manager, а ще роком раніше - меню багатозадачності у верхній частині вікон. Але для багатьох користувачів це все ще було занадто скромним кроком.

Цього разу змін може бути достатньо - на думку Марка Гурмана з Bloomberg, оновлення "найімовірніше, буде досить масштабним" для більшості просунутих користувачів.

Apple Intelligence

Навіть якби витоків не було, це було б очевидно. Штучний інтелект захопив увагу всього технологічного світу після зльоту ChatGPT понад два роки тому. Тож значна частина презентації напевно буде присвячена новим ШІ-функціям Apple - як поліпшенню наявних, так і появі абсолютно нових.

Apple Intelligence (фото: Engadget)

Siri

Згідно зі звітом The Information за минулий місяць, оновлена Siri насправді виявилася не такою близькою до готовності, як це представлялося на презентації 2024 року. Демонстрація, де Siri за допомогою Apple Intelligence за лічені секунди впоралася з плануванням завдань у кількох додатках, нібито стала несподіванкою навіть для самих розробників Siri.

За даними Bloomberg, ті оновлення Siri, які ми все ж побачимо, будуть скромнішими. Серед них - можливість вибрати замість ChatGPT асистента Gemini.

Siri (фото: Engadget)

ШІ-управління акумулятором

Ще один витік, що стосується iOS 19, говорить про функцію Apple Intelligence, яку легко оцінити по достоїнству. Йдеться про новий інтелектуальний режим управління батареєю, який аналізуватиме, як ви використовуєте телефон, і в реальному часі оптимізуватиме енергоспоживання.

Функція прогнозуватиме, коли варто знизити навантаження від додатків або окремих функцій пристрою. Якщо все запрацює як треба - може вийти дійсно зручно.

Цей інструмент може зіграти ключову роль і в новому пристрої - так званому "iPhone Air". Як би він не називався у фінальній версії, за чутками, ультратонкий смартфон з'явиться в лінійці Apple вже цього року.

Без такої функції батарея зменшеного розміру може насилу витримувати повноцінний день роботи. Але з активованою ШІ-оптимізацією батареї тонкий iPhone може стати більш практичним.

Віртуальний коуч зі здоров'я

Apple, за повідомленнями, працює над віртуальним коучем зі здоров'я. Можливе кодове ім'я проекту - Project Mulberry. Ця АІ-функція об'єднає оновлений застосунок "Здоров'я" з персоналізованим асистентом, який дає поради в стилі чату.

Bloomberg пише, що коуч частково пропонуватиме рекомендації, за якими зазвичай звертаються до лікаря.

Віртуальний коуч збиратиме дані з ваших пристроїв Apple і за допомогою штучного інтелекту надаватиме персоналізовані поради щодо здоров'я. Для навчання ШІ використовують дані від внутрішніх медиків компанії, а зовнішні експерти зніматимуть навчальні відеоролики.

У березні Марк Гурман припустив, що коуч може з'явитися в iOS 19.4 - а це, найімовірніше, станеться не раніше початку або середини 2026 року. Однак у свіжому звіті Гурмана і Дрейка Беннетта згадується, що функція все ж може стати однією з тем на WWDC.

Віртуальний тренер зі здоров'я (фото: Engadget)

Бета-версії та дати випуску

Як і зазвичай, відразу після закінчення конференції можна очікувати вихід перших бета-версій нових ОС для розробників. Фінальні версії iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 та інших систем, як очікується, вийдуть восени - одночасно з новими iPhone.