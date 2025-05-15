Apple готовит три крупные новинки на 2026 год: инсайдер раскрыл подробности

Apple не сбавляет обороты и уже активно готовит технологические прорывы на 2026 год. По данным авторитетного инсайдера, компания планирует выпустить сразу три мощных новинки, которые могут задать новые стандарты на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина (Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Складной iPhone

Так называемая "скучная" эра iPhone завершится уже этой осенью с выходом iPhone 17 Air. Но в следующем году появится еще более захватывающая модель - первый складной смартфон от Apple.

iPhone Fold станет ультра-премиальным устройством, которое расширит возможности iPhone новым способом.

Ожидаемые характеристики:

Внутренний дисплей - 7,8 дюйма

Внешний дисплей - 5,5 дюйма

Толщина - около 9 мм в сложенном состоянии и всего 4,5 мм в разложенном

Дизайн без видимой складки

Touch ID, встроенный в боковую кнопку

Стоимость - более 2000 долларов.

По сути, iPhone Fold будет выглядеть и ощущаться как стандартный iPhone в сложенном виде, но при раскрытии предоставит функциональность, сравнимую с iPad mini.

Кроме изменений в "железе", ожидается и серьезное обновление программного обеспечения в iOS 20. Некоторые нововведения могут быть впервые представлены уже в iOS 19, где, по слухам, появится поддержка Stage Manager.

Предполагаемый дизайн iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

Новый MacBook Pro

Apple в последний раз кардинально перерабатывала MacBook Pro в 2021 году - тогда ноутбук стал более массивным и получил обратно порты, которые ранее были убраны.

Но в 2026 году MacBook Pro вновь станет тоньше и легче.

Грядущее "полное обновление" принесет множество ожидаемых улучшений:

OLED-дисплей

Отказ от выреза (notch)

Новый чип M6

Поддержка сотовой связи с модемом C2

Более тонкий и легкий корпус

Возможно, поддержка сенсорного управления.

В целом, это обновление может стать крупнейшим в истории MacBook Pro.

Apple Vision Air

Vision Pro, вышедший в прошлом году, стал настоящим технологическим прорывом, но с двумя серьезными недостатками: цена и вес

Для большинства пользователей Vision Pro оказался слишком дорогим. А те, кто все же купил устройство, практически единогласно жалуются на его тяжесть. Apple планирует устранить обе эти проблемы в следующем поколении гарнитуры.

Apple Vision Air может выйти в конце 2025 года, но более вероятен релиз в первой половине 2026-го.

Как именно Apple сделает Vision Air более доступным по цене, пока неизвестно. Однако по слухам, устройство будет выполнено из титана, что снизит вес, а также получит новый вариант цвета - space black.

Ожидается, что visionOS 3 принесет значительные обновления функций, которые сделают Vision Air более привлекательным и в целом повысят интерес к пространственным технологиям.

Apple Vision Air может получить вариант цвета space black (фото: 9to5Mac)

Что еще ждать от Apple в 2026 году

Разумеется, это не все новинки от Apple, запланированные на 2026 год. Также ожидаются новые модели iPhone 18 Pro и Air, обновления iPad, новые продукты для умного дома и многое другое.

Но именно iPhone Fold, обновленный MacBook Pro и Vision Air считаются тремя главными устройствами, которые принесут самые масштабные и заметные изменения в экосистеме Apple.