В iOS 19 добавят функцию, которая решит главную проблему старых iPhone
Следующее крупное обновление мобильной операционной системы Apple, iOS 19, может принести пользователям iPhone интеллектуальную функцию энергосбережения на базе ИИ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Что делает новая функция
Согласно утечке, ИИ-алгоритмы будут анализировать собранные данные о батарее, чтобы выявлять закономерности в использовании смартфона и прогнозировать, когда стоит снизить энергопотребление у отдельных приложений или функций. Это позволит увеличить время работы устройства без подзарядки.
Таким образом, iPhone получит аналог функции Adaptive Battery, которую Google представила ещt в 2018 году на Android. Там система с помощью машинного обучения определяет, какие приложения стоит ограничить в фоновом режиме, а каким - дать приоритет. Пользователь может управлять этим в настройках.
Новый индикатор зарядки
Кроме того, в iOS 19 появится индикатор на экране блокировки, который будет показывать, сколько времени осталось до полной зарядки смартфона - еще одна функция, направленная на повышение энергоэффективности и удобства.
Кому будет доступна функция
Хотя новая ИИ-система энергосбережения будет презентована в первую очередь с iPhone 17, Bloomberg отмечает, что она станет доступна на всех моделях, которые обновятся до iOS 19. При этом iPhone 17, по слухам, станет самым тонким смартфоном Apple за всю историю, а значит - с меньшей батареей, что делает тему энергоэффективности особенно актуальной.
Когда ждать релиз
По информации источников, Apple представит iOS 19 в июне на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2025, а полноценный релиз для всех пользователей состоится, как обычно, осенью - в сентябре.
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