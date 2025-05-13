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В iOS 19 добавят функцию, которая решит главную проблему старых iPhone

Вторник 13 мая 2025 15:35
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В iOS 19 добавят функцию, которая решит главную проблему старых iPhone Новая функция в iOS 19 продлит жизнь батареи iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Следующее крупное обновление мобильной операционной системы Apple, iOS 19, может принести пользователям iPhone интеллектуальную функцию энергосбережения на базе ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что делает новая функция

Согласно утечке, ИИ-алгоритмы будут анализировать собранные данные о батарее, чтобы выявлять закономерности в использовании смартфона и прогнозировать, когда стоит снизить энергопотребление у отдельных приложений или функций. Это позволит увеличить время работы устройства без подзарядки.

Таким образом, iPhone получит аналог функции Adaptive Battery, которую Google представила ещt в 2018 году на Android. Там система с помощью машинного обучения определяет, какие приложения стоит ограничить в фоновом режиме, а каким - дать приоритет. Пользователь может управлять этим в настройках.

Новый индикатор зарядки

Кроме того, в iOS 19 появится индикатор на экране блокировки, который будет показывать, сколько времени осталось до полной зарядки смартфона - еще одна функция, направленная на повышение энергоэффективности и удобства.

Кому будет доступна функция

Хотя новая ИИ-система энергосбережения будет презентована в первую очередь с iPhone 17, Bloomberg отмечает, что она станет доступна на всех моделях, которые обновятся до iOS 19. При этом iPhone 17, по слухам, станет самым тонким смартфоном Apple за всю историю, а значит - с меньшей батареей, что делает тему энергоэффективности особенно актуальной.

Когда ждать релиз

По информации источников, Apple представит iOS 19 в июне на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2025, а полноценный релиз для всех пользователей состоится, как обычно, осенью - в сентябре.

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