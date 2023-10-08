Сообщения в мессенджерах могут удаляться автоматически: как настроить функцию
Мессенджеры Telegram, Viber, Signal и другие могут автоматически удалять сообщения. Для этого необходимо настроить специальную функцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Специалисты отмечают, что функция автоматического удаления сообщений есть у большинства популярных мессенджеров. Она может потребоваться, если пользователь хочет отправить конфиденциальную информацию, которую нужно удалить со временем.
Как настроить автоудаление
Viber
- Откройте чат с нужным пользователем.
- Нажмите знак в нижней части экрана в виде часов.
- Выберите время: 10 секунд, 1 минута, 1 час или 1 день.
- Отправьте сообщение. Оно исчезнет в установленное время. Отсчет начнется после того, как будет прочтено.
Обратите внимание: функция будет активна только для выбранного адресата. Выключить ее можно аналогичным путем.
Telegram
Исчезающие сообщения в Telegram доступны только в "Секретных чатах":
- Нажмите в нижнем правом углу "Написать".
- Выберите опцию "Новый секретный чат".
- Выберите пользователя, с которым вы хотите создать такую беседу.
- Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.
- Выберите пункт "Установить таймер исчезающих сообщений". Доступны варианты от одной секунды до одной недели.
Также можно установить, чтобы все диалоги или групповые чаты очищались после определенного периода. Для этого:
- В левом верхнем углу выберите меню (три горизонтальных риска).
- Перейдите в "Настройки" - "Конфиденциальность и безопасность".
- Нажмите кнопку "Автоматическое удаление сообщений".
- Выберите из списка предложенных вариантов желаемый.
Signal
- Откройте чат с выбранным пользователем.
- Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.
- Нажмите кнопку "Исчезновение сообщений".
- Установите время. Signal позволяет выбрать среди предложенных вариантов, а также - установить свой промежуток.
- Выберите собеседника и откройте чат.
- Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.
- Нажмите "Временные сообщения".
- Выберите время, после которого сообщение будет удалено.
WhatsApp предлагает 24 часа, 7 дней или 90 дней от времени отправки. Если пользователь не прочтет сообщение в течение установленного времени, оно все равно исчезнет. Эта функция работает и для групповых бесед.
Facebook Messenger
Чтобы отправить сообщение, которое исчезает, в этом мессенджере необходимо создать отдельный чат с нужным пользователем.
- Откройте страницу со списком чатов.
- Щелкните в правом верхнем углу "Написать" (знак в виде ручки).
- Активируйте значок замка в правом верхнем углу.
- Выберите адресата - с ним будет создан отдельный чат.
- Установите время удаления сообщений.
Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.
Кроме того, в киберполиции рассказали, как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шопинга.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.