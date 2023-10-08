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Сообщения в мессенджерах могут удаляться автоматически: как настроить функцию

Украина, Воскресенье 08 октября 2023 11:58
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Сообщения в мессенджерах могут удаляться автоматически: как настроить функцию Фото: украинцам объяснили, как настроить автоудаление сообщений в мессенджерах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мессенджеры Telegram, Viber, Signal и другие могут автоматически удалять сообщения. Для этого необходимо настроить специальную функцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Специалисты отмечают, что функция автоматического удаления сообщений есть у большинства популярных мессенджеров. Она может потребоваться, если пользователь хочет отправить конфиденциальную информацию, которую нужно удалить со временем.

Как настроить автоудаление

Viber

  • Откройте чат с нужным пользователем.
  • Нажмите знак в нижней части экрана в виде часов.
  • Выберите время: 10 секунд, 1 минута, 1 час или 1 день.
  • Отправьте сообщение. Оно исчезнет в установленное время. Отсчет начнется после того, как будет прочтено.

Обратите внимание: функция будет активна только для выбранного адресата. Выключить ее можно аналогичным путем.

Telegram

Исчезающие сообщения в Telegram доступны только в "Секретных чатах":

  • Нажмите в нижнем правом углу "Написать".
  • Выберите опцию "Новый секретный чат".
  • Выберите пользователя, с которым вы хотите создать такую беседу.
  • Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.
  • Выберите пункт "Установить таймер исчезающих сообщений". Доступны варианты от одной секунды до одной недели.

Также можно установить, чтобы все диалоги или групповые чаты очищались после определенного периода. Для этого:

  • В левом верхнем углу выберите меню (три горизонтальных риска).
  • Перейдите в "Настройки" - "Конфиденциальность и безопасность".
  • Нажмите кнопку "Автоматическое удаление сообщений".
  • Выберите из списка предложенных вариантов желаемый.

Signal

  • Откройте чат с выбранным пользователем.
  • Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.
  • Нажмите кнопку "Исчезновение сообщений".
  • Установите время. Signal позволяет выбрать среди предложенных вариантов, а также - установить свой промежуток.

WhatsApp

  • Выберите собеседника и откройте чат.
  • Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.
  • Нажмите "Временные сообщения".
  • Выберите время, после которого сообщение будет удалено.

WhatsApp предлагает 24 часа, 7 дней или 90 дней от времени отправки. Если пользователь не прочтет сообщение в течение установленного времени, оно все равно исчезнет. Эта функция работает и для групповых бесед.

Facebook Messenger

Чтобы отправить сообщение, которое исчезает, в этом мессенджере необходимо создать отдельный чат с нужным пользователем.

  • Откройте страницу со списком чатов.
  • Щелкните в правом верхнем углу "Написать" (знак в виде ручки).
  • Активируйте значок замка в правом верхнем углу.
  • Выберите адресата - с ним будет создан отдельный чат.
  • Установите время удаления сообщений.

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