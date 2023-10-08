Сообщения в мессенджерах могут удаляться автоматически: как настроить функцию

Мессенджеры Telegram, Viber, Signal и другие могут автоматически удалять сообщения. Для этого необходимо настроить специальную функцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Специалисты отмечают, что функция автоматического удаления сообщений есть у большинства популярных мессенджеров. Она может потребоваться, если пользователь хочет отправить конфиденциальную информацию, которую нужно удалить со временем.

Как настроить автоудаление

Viber

Откройте чат с нужным пользователем.

Нажмите знак в нижней части экрана в виде часов.

Выберите время: 10 секунд, 1 минута, 1 час или 1 день.

Отправьте сообщение. Оно исчезнет в установленное время. Отсчет начнется после того, как будет прочтено.

Обратите внимание: функция будет активна только для выбранного адресата. Выключить ее можно аналогичным путем.

Telegram

Исчезающие сообщения в Telegram доступны только в "Секретных чатах":

Нажмите в нижнем правом углу "Написать".

Выберите опцию "Новый секретный чат".

Выберите пользователя, с которым вы хотите создать такую беседу.

Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.

Выберите пункт "Установить таймер исчезающих сообщений". Доступны варианты от одной секунды до одной недели.

Также можно установить, чтобы все диалоги или групповые чаты очищались после определенного периода. Для этого:

В левом верхнем углу выберите меню (три горизонтальных риска).

Перейдите в "Настройки" - "Конфиденциальность и безопасность".

Нажмите кнопку "Автоматическое удаление сообщений".

Выберите из списка предложенных вариантов желаемый.

Signal

Откройте чат с выбранным пользователем.

Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.

Нажмите кнопку "Исчезновение сообщений".

Установите время. Signal позволяет выбрать среди предложенных вариантов, а также - установить свой промежуток.

WhatsApp

Выберите собеседника и откройте чат.

Щелкните символ меню в виде трех вертикальных точек в правом верхнем углу экрана.

Нажмите "Временные сообщения".

Выберите время, после которого сообщение будет удалено.

WhatsApp предлагает 24 часа, 7 дней или 90 дней от времени отправки. Если пользователь не прочтет сообщение в течение установленного времени, оно все равно исчезнет. Эта функция работает и для групповых бесед.

Facebook Messenger

Чтобы отправить сообщение, которое исчезает, в этом мессенджере необходимо создать отдельный чат с нужным пользователем.