WhatsApp выпустил масштабное обновление: какие функции получили пользователи

WhatsApp анонсировал целый ряд новых обновлений для чатов, звонков и каналов, направленных на улучшение пользовательского опыта в условиях конкуренции с такими популярными сервисами, как Telegram и Discord.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Какие новые функции появились

Одним из самых заметных нововведений стал индикатор "В сети", который теперь отображается в верхней части группового чата и показывает, сколько участников сейчас онлайн и готовы к общению.

Еще одна новая функция групповых чатов - возможность ограничивать уведомления. В настройках уведомлений теперь можно выбрать опцию "Уведомлять о" и указать, например, только важные оповещения - такие как упоминания, ответы или сообщения от сохраненных контактов. Либо можно выбрать "Все", чтобы получать уведомления обо всем.

Появилась также удобная опция для пользователей iPhone - отправка отсканированных документов прямо через WhatsApp. Для этого нужно выбрать "Сканировать документ" в меню вложений, а затем отсканировать, обрезать и сохранить документ.

Также пользователи iPhone теперь могут установить WhatsApp как приложение по умолчанию для сообщений и звонков, а во время видеозвонков доступна функция масштабирования с помощью жестов.

Что касается видеозвонков, WhatsApp улучшил технологию, что сделало видеосвязь более стабильной и качественной. Обновленное определение пропускной способности также позволит чаще использовать HD-качество при видеозвонках.

Если раньше создавать события в WhatsApp можно было только в групповых чатах, то теперь эта возможность появилась и в личных переписках (1:1). Кроме того, в функционал событий добавлены новые возможности: можно отметить участие как "возможно", пригласить +1, задать дату и время окончания события, а также закреплять события, чтобы их было проще найти.

Добавилась и функция добавления собеседника в текущий звонок 1:1 прямо из чата - достаточно нажать на иконку звонка вверху экрана и выбрать "Добавить к звонку".

Наконец, каналы получили три важных обновления: администраторы теперь могут записывать и публиковать короткие видеообращения, создавать уникальные QR-коды для прямой подписки на канал, а также пользователи смогут получать текстовые резюме голосовых сообщений - это поможет быть в курсе новостей, даже если нет возможности прослушивать каждое сообщение.