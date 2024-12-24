WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств! Проверьте, есть ли ваш в списке
Компания Meta решила прекратить поддержку WhatsApp на старых Android-смартфонах. Речь идет о более чем 10-летних устройствах, работающих на Android KitKat или более старых версиях операционной системы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GSMArena, посвященный мобильным устройствам и технологиям.
С 1 января 2025 года пользователи таких телефонов больше не смогут использовать WhatsApp. Причина прекращения поддержки - новые функции и возможности приложения. Meta планирует внедрять более ресурсоемкие функции, включая элементы искусственного интеллекта, которые требуют современного оборудования.
Какие устройства утратят доступ к приложению
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy Note 2
- Galaxy Ace 3
- Galaxy S4 Mini
Motorola
- Moto G (1-го поколения)
- Razr HD
- Moto E 2014
HTC
- One X
- One X+
- Desire 500
- Desire 601
LG
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- L90
Sony
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
Если вы все еще используете одно из этих устройств, например, как основной телефон, настоятельно рекомендуется создать резервную копию данных WhatsApp и перенести их на более современное устройство. В противном случае вся ваша медиа и история чатов будут утеряны после 1 января 2025 года.
Ранее Meta сделала аналогичное заявление относительно iPhone. Поддержка устройств, работающих на iOS версий старше 15.1, завершится в мае 2025 года.
Напомним, что ChatGPT теперь стал доступен в WhatsApp.
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