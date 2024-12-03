WhatsApp больше не будет работать на некоторых телефонах! Проверьте, есть ли ваш в списке

WhatsApp, популярное приложение для обмена сообщениями от Meta, в последнее время активно работает над множеством новых функций. Однако одновременно с этим платформа готовится выпустить обновление, которое прекратит поддержку некоторых старых моделей iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Детали обновления поддержки iOS

Как отмечает WABetaInfo, последняя бета-версия WhatsApp для iPhone вводит предупреждение для некоторых старых моделей. Точнее, обновление, которое будет выпущено в мае 2025 года, прекратит поддержку версий операционной системы, предшествующих iOS 15.1. В настоящее время WhatsApp работает с iOS 12 и более поздними версиями.

“Обновите до последней версии iOS, чтобы продолжить использовать WhatsApp. Приложение прекратит поддержку этой версии iOS после 5 мая 2025 года. Перейдите в “Настройки”, “Общие”, затем нажмите “Обновление ПО”, чтобы получить последнюю версию iOS”, - говорится в сообщении.

На каких iPhone перестанет работать WhatsApp:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

WhatsApp по-прежнему не имеет официального приложения для iPad, за исключением бета-версии, доступной для нескольких пользователей на TestFlight. В этом случае обновление следующего года прекратит поддержку первого поколения iPad Air, а также iPad mini 2 и 3. Текущая бета-версия для iPad также требует iPadOS 12 или более поздней версии.

Разработчики обычно прекращают поддержку старых версий iOS, чтобы они могли сосредоточиться на поддержке последних версий с новыми и улучшенными технологиями. Кроме того, по данным Apple, только 9 процентов всех iPhone по-прежнему работают на версии, предшествующей iOS 16.

Если у вас есть более новый iPhone или iPad, который по какой-то причине все еще работает на старом программном обеспечении, обязательно обновите его, чтобы продолжить использовать WhatsApp. Однако, если у вас одно из перечисленных выше устройств, вам, вероятно, придется купить новый телефон.