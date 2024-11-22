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WhatsApp добавляет популярную функцию из Telegram Premium совершенно бесплатно: детали

Пятница 22 ноября 2024 14:45
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WhatsApp добавляет популярную функцию из Telegram Premium совершенно бесплатно: детали WhatsApp дарит пользователям функцию из Telegram Premium без оплаты (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp объявил о запуске функции расшифровки голосовых сообщений. Новая опция будет полезна, когда вы находитесь в движении или в шумном месте, где не можете прослушать голосовое сообщение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Как будет работать расшифровка голосовых сообщений

С новой функцией голосовые сообщения можно транскрибировать в текст, чтобы помочь вам следить за разговорами, когда вы не можете (или, возможно, не хотите) прослушивать голосовое сообщение. WhatsApp утверждает, что его расшифровки генерируются на вашем устройстве, и никто другой не может их прочитать.

Чтобы получить доступ к новой функции WhatsApp, вам нужно зайти в настройки, выбрать раздел "Чаты" и затем нажать на "Транскрипция голосовых сообщений", чтобы включить эту функцию. Оттуда вы можете выбрать язык транскрипции. После включения функции вы можете получить расшифровку голосового сообщения, долго нажав на него и затем коснувшись на опцию "транскрибировать". Она не будет автоматически расшифровывать каждое сообщение.

Компания заявляет, что транскрипция голосовых сообщений будет постепенно развернута по всему миру в ближайшие недели на нескольких языках.

На iOS поддерживаемые языки зависят от вашей операционной системы. Если у вас iOS 16+, поддерживаемые языки включают английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский. Если у вас iOS 17+, поддерживаемые языки включают датский, финский, малайский, норвежский, голландский, шведский, иврит и тайский.

Стоит отметить, что WhatsApp планирует добавить поддержку дополнительных языков в ближайшие месяцы.

WhatsApp добавляет популярную функцию из Telegram Premium совершенно бесплатно: детали

Расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp (фото: WhatsApp)

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