Wellboy высказался об экс-продюсере Бардаше: "не хочется даже вспоминать этого человека"

Антон Вельбой (Wellboy) высказался о своем бывшем продюсере Юрие Бардаше, который поддерживает войну РФ против Украины и пропагандирует "русский мир". Артист до этого не комментировал поведение скандального экс-наставника, сейчас же отметил, что даже вспоминать не желает о нем.

Отвечая на вопрос ведущего, не пробовал ли Бардаш связаться с ним и возобновить коммуникацию, Антон признался, что тот действительно названивал ему, пытался что-то порассказывать, но общаться с путинистом у певца желания не было.

"Да, звонил он мне, мы созванивались. С какой целью - я не знаю. Может, он был в нестабильном, неадекватном состоянии... Я его заблокировал, отписался в Instagram", - говорит певец.

В чем была суть таких звонков Бардаша, Wellboy объяснить не может.

"Я не знаю... вот эти разговоры стандартные от Юры... Ни о чем даже говорить не хочется. Не хочется даже вспоминать этого человека", - сказал Вельбой.

Также певец сообщил, что в настоящее время он работает с саундпродюсером Евгением Трипловым, который является режиссером клипов Wellboy и автором его песен.

Wellboy (фото: facebook.com/a.wellboy)

Исполнителю помогают и другие музыканты, поэтому назвать себя "самостоятельным артистом" он не может.

"Вместе со мной работает команда и мы вместе все делаем. Есть единомышленники, помогающие мне постоянно. Потому сказать, что я совершенно самостоятельный - нельзя. Но за этот год я действительно стал более самостоятельным. Мне уже нельзя сказать, что мне делать, писать, выполнять... Чаще всего я отвечаю сам за себя", - рассказал Wellboy.

Wellboy - Антон Вельбой (фото: facebook.com/a.wellboy)

Кроме того артист, комментируя начало Нацотбора на Евровидение 2023, заявил, что участвовать в нем не собирается. Так, повторять попытки отправиться на международный песенный конкурс он уже не намерен (в прошлом году исполнитель пробовал свои силы с треком "Nozzy Bossy").

"Да вы что? Зачем? Я же был уже... Дважды в одну реку не войдешь", - отметил Антон Вельбой.

Видео: Wellboy впервые высказался о Юрие Бардаше после прекращения сотрудничества