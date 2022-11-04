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Wellboy высказался об экс-продюсере Бардаше: "не хочется даже вспоминать этого человека"

Новина українською →
Пятница 04 ноября 2022 07:09
Wellboy высказался об экс-продюсере Бардаше: "не хочется даже вспоминать этого человека" Коллаж РБК-Украина: Wellboy высказался о Юрие Бардаше
Автор: Владимир Костырин

Антон Вельбой (Wellboy) высказался о своем бывшем продюсере Юрие Бардаше, который поддерживает войну РФ против Украины и пропагандирует "русский мир". Артист до этого не комментировал поведение скандального экс-наставника, сейчас же отметил, что даже вспоминать не желает о нем.

Об этом Wellboy рассказал в программе "ЖВЛ".

Отвечая на вопрос ведущего, не пробовал ли Бардаш связаться с ним и возобновить коммуникацию, Антон признался, что тот действительно названивал ему, пытался что-то порассказывать, но общаться с путинистом у певца желания не было.

"Да, звонил он мне, мы созванивались. С какой целью - я не знаю. Может, он был в нестабильном, неадекватном состоянии... Я его заблокировал, отписался в Instagram", - говорит певец.

В чем была суть таких звонков Бардаша, Wellboy объяснить не может.

"Я не знаю... вот эти разговоры стандартные от Юры... Ни о чем даже говорить не хочется. Не хочется даже вспоминать этого человека", - сказал Вельбой.

Также певец сообщил, что в настоящее время он работает с саундпродюсером Евгением Трипловым, который является режиссером клипов Wellboy и автором его песен.

Wellboy высказался об экс-продюсере Бардаше: &quot;не хочется даже вспоминать этого человека&quot;

Wellboy (фото: facebook.com/a.wellboy)

Исполнителю помогают и другие музыканты, поэтому назвать себя "самостоятельным артистом" он не может.

"Вместе со мной работает команда и мы вместе все делаем. Есть единомышленники, помогающие мне постоянно. Потому сказать, что я совершенно самостоятельный - нельзя. Но за этот год я действительно стал более самостоятельным. Мне уже нельзя сказать, что мне делать, писать, выполнять... Чаще всего я отвечаю сам за себя", - рассказал Wellboy.

Wellboy высказался об экс-продюсере Бардаше: &quot;не хочется даже вспоминать этого человека&quot;

Wellboy - Антон Вельбой (фото: facebook.com/a.wellboy)

Кроме того артист, комментируя начало Нацотбора на Евровидение 2023, заявил, что участвовать в нем не собирается. Так, повторять попытки отправиться на международный песенный конкурс он уже не намерен (в прошлом году исполнитель пробовал свои силы с треком "Nozzy Bossy").

"Да вы что? Зачем? Я же был уже... Дважды в одну реку не войдешь", - отметил Антон Вельбой.

Видео: Wellboy впервые высказался о Юрие Бардаше после прекращения сотрудничества

Напомним, Wellboy заявил в июне, что больше не будет сотрудничать с Юрием Бардашем, и отметил, что ему стыдно "за дядю Юру".

Также перед этим мы писали, что не так с Бардашем, который вообразил себя "философом" и стал ярым путинистом.

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