Wellboy висловився про екс-продюсера Бардаша: "не хочеться навіть згадувати цю людину"

Антон Вельбой (Wellboy) висловився про свого колишнього продюсера Юрія Бардаша, який підтримує війну РФ проти України та пропагує "русский мир". Артист до цього не коментував поведінку скандального екс-наставника, зараз же зазначив, що навіть згадувати не бажає про нього.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи не пробував Бардаш зв'язатися з ним і поновити комунікацію, Антон зізнався, що той справді надзвонював йому, намагався щось розповідати, проте спілкуватися зі путіністом у співака не було бажання.

"Так, дзвонив він мені, ми зідзвонювалися. З якою метою - я не знаю. Може, він був у нестабільному, неадекватному стані... Я його заблокував, відписався в Instagram", - каже співак.

У чому була суть таких дзвінків Бардаша, Wellboy пояснити не може.

"Я не знаю... ось ці розмови стандартні від Юри... Ні про що навіть говорити не хочеться. Не хочеться навіть згадувати цю людину", - сказав Вельбой.

Також співак повідомив, що зараз він працює із саундпродюсером Євгеном Тріпловим, який є режисером кліпів Wellboy та автором його пісень.

Wellboy (фото: facebook.com/a.wellboy)

Виконавцю допомагають інші музиканти, тому назвати себе "самостійним артистом" він не може.

"Разом зі мною працює команда і ми разом все робимо. Є однодумці, які допомагають мені постійно. Тому сказати, що я абсолютно самостійний - не можна. Але за цей рік я дійсно став самостійнішим. Мені вже не можна сказати, що мені робити, писати, виконувати... Найчастіше я відповідаю сам за себе", - розповів Wellboy.

Wellboy - Антон Вельбой (фото: facebook.com/a.wellboy)

Крім того, артист, коментуючи початок Нацвідбору на Євробачення 2023 року, заявив, що брати участь у ньому не збирається. Так, повторювати спроби вирушити на міжнародний пісенний конкурс він уже не має наміру (торік виконавець пробував свої сили з треком "Nozzy Bossy").

"Та ви що? Навіщо? Я ж був уже... Двічі в одну річку не ввійдеш", - зазначив Антон Вельбой.

Відео: Wellboy вперше висловився про Юрія Бардаша після припинення співпраці