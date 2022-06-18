Wellboy не буде більше працювати з продюсером Бардашем: той мовчить про війну

Виконавець Антон Вельбой (Wellboy), який був кандидатом на Євробачення від України, більше не співпрацюватиме з продюсером Юрієм Бардашем.

Таку заяву співак зробив у Instagram , зазначивши, що йому соромно "за дядька Юру".

Що сказав Wellboy

"Війни, телевізори, і ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, шкода неньку, Україну і культуру! І дядь Юру...", - підписав артист відео.

На ньому він під пісню ВВ "Юра" вимовив прощальні слова своєму продюсеру.

"Хочу подякувати Юрію за те, що він вкладав в мене весь цей час, за те, що вчив мене багатьом речам. Але треба йти далі, треба рухатися і треба співати", - сказав на відео Антон.

Чому мовчить Бардаш

Колишній продюсер "Грибів" і співачки Луни Юрій Бардаш зараз разом з новою дружиною Лізою і донькою Сарою знаходиться в Грузії. Їхати звідти він не планує.

Бардаш з дружиною Лізою і донькою Сарою (фото: instagram.com/lisa.bardash)

Цікаво, що з його Instagram зникли всі публікації, іноді він записує тільки сторіс. З початку війни в Україні він так і не висловив своєї позиції, як це зробили багато артистів.

У коментарях до посту Велбоя користувачі написали, що в одній з телефонних розмов Бардаш сказав, що не хоче повертатися в Україну, "так как наши еще не пришли".

Про розрив співпраці зі скандальним продюсером заявив і Євген Тріплов - режисер кліпів Wellboy і автор його пісень.Він повідомив, що чекав від Бардаша висловлювання чіткої позиції, проте цього не сталося, тому співпродюсер розчарувався в колезі.

Нагадаємо, що ще до війни Бардаш дуже неоднозначно висловлювався про відносини Росії та України. Також він оскандалився своїми цитатами про Донбас.

"Що я думаю? Та мені по**й. Там же вже не стріляють. А, стріляють? Досі все це відбувається? Начебто ж Зеленський вирішив? Що я можу сказати? Прикро", - говорив Бардаш.