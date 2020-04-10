ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як взяти швидкий кредит в Україні і не "прогоріти": важливі поради українцям

STYLERЖиття    10.04.2020 - 14:04
Як взяти швидкий кредит в Україні і не "прогоріти": важливі поради українцям
Важливі поради, як уберегтися від шахраїв під час швидкого кредиту у карантин (колаж РБК-Україна)

Яких правил потрібно дотримуватися, якщо вирішили взяти швидкий кредит під час карантину - читайте на Styler

Взяти швидкий кредит в Україні під час карантину через коронавірус може будь-хто. При цьому варто бути готовим до того, що існує великий ризик потрапити на гачок аферистів - з огляду на розмаїття чинних шахрайських схем, передбачити підступ в більшості випадків вкрай складно.

Але є деякі симптоми шахрайства, які дозволять запідозрити недобре ще до того, як буде оформлений кредит. Ось декілька з них:

  • кредитори-шахраї не цікавляться платоспроможністю свого клієнта
  • аферисти приховують конкретну інформацію про свою установу і контакти
  • фейкові кредитори вимагають попередню оплату і перерахувати їм страховий внесок

Яким же чином потрібно діяти, щоб максимально захиститися від аферистів під час оформлення мікрозайму?

Перш за все, уважно вчитуйтесь в усі пункти договору. Обов’язково переконайтеся, що є можливість дострокового повернення коштів. І чи не найголовніше: у жодному разі не оформляйте позику під заставу нерухомого майна!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману українців і використовують назву ПриватБанку.

Шахраї придумали нову схему обману для пенсіонерів: в чому суть В уряді розроблять програму кредитних канікул для бізнесу
Новини України кредитмошенничество
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся