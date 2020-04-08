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Шахраї придумали нову схему обману українців: прикриваються ПриватБанком

STYLERЖиття    08.04.2020 - 14:45
Шахраї придумали нову схему обману українців: прикриваються ПриватБанком
Шахраї придумали нову схему обману (Колаж РБК-Україна)

В Україні активізувалися шахраї, які користуються карантином

В Україні у період карантину активізувалися шахраї, які користуються ситуацією в країні і довірливістю громадян. Так, люди почали отримувати на телефон текстові повідомлення, нібито від Приватбанку. В смс людині пропонується допомога в розмірі 800 гривень, нібито від держави під час важкого періоду карантину. Про такий новий спосіб "розводу" розповіла менеджер фінансових послуг Приватбанку Ірина Коротченкова в Facebook.

Щоб отримати гроші, користувач повинен надати шахраям номер карти, а також термін її дії та CVV-код.

Як відомо, саме ця інформація потрібна, щоб оплатити товар в інтернеті або переслати кошти, або навіть оформити онлайн-кредит.

У банку ще раз нагадують, що співробітники ніколи не запитують дані карт, паролі і конфіденційні дані.

Шахраї придумали нову схему обману українців: прикриваються ПриватБанкомШахраї дурять українців (Скріншот поста facebook.com/irene.korotchenkova)

Як ми раніше писали, в Україні в період пандемії почали з'являтися нові афери.

В Україні через карантин активізувалися шахраї: всі схеми
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