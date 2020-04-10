Как взять быстрый кредит в Украине и не "прогореть": важные советы украинцам

Каких правил нужно придерживаться, если решили взять быстрый кредит во время карантина - читайте на Styler
Взять быстрый кредит в Украине во время карантина из-за коронавируса может любой. При этом стоит быть готовым к тому, что существует большой риск попасть на крючок аферистов - учитывая разнообразие действующих мошеннических схем, предположить подвох в большинстве случаев крайне сложно.
Но есть некоторые симптомы мошенничества, которые позволят заподозрить неладное еще до того, как будет оформлен кредит. Вот несколько из них:
Каким же образом нужно действовать, чтобы максимально защититься от аферистов во время оформления микрозайма?
Прежде всего, внимательно вчитывайтесь во все пункты договора. Обязательно убедитесь, что есть возможность досрочного возврата средств. И самое главное: ни в коем случае не оформляйте кредит под залог недвижимого имущества!
Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев и используют название Приватбанка.