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Тренер рассказал, можно ли каждое утро съедать по два яйца на завтрак

Среда 08 января 2025 10:45
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Тренер рассказал, можно ли каждое утро съедать по два яйца на завтрак Что будет, если каждое утро съедать по 2 яйца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

Яйца - отличный источник белка, витаминов и минералов. Многие взрослые каждое утро могут съедать 2-3 яйца или даже больше.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, можно ли на завтрак съедать такое количество яиц и влияют ли они на холестерин.

Можно ли есть яйца утром

По словам тренера Юрия Попко, яйца полезно есть на завтрак, потому что это эталонный источник белка в плане аминокислотного состава. В таком продукте есть все витамины минералы и жиры.

"Хорошо, если вы едите два или три яйца каждое утро. Единственное учитывайте, что яйца имеют жиры, которые содержатся в желтке. Поэтому старайтесь не перебирать норму жиров и не перебрать калориями в целом в течение дня", - добавил эксперт.

К тому же часто люди отделяют желтки от белка, чтобы не перебрать жирами, но в самом желтке белка больше, чем в белке.

"Жир из желтка не отделите от этого белка. Поэтому можете есть целые яйца и на уровень холестерина это также не влияет", - объяснил Попко.

Чем полезны яйца

Несмотря на относительно небольшой размер, яйца содержат много питательных веществ и могут быть важной частью сбалансированной диеты.

Одно большое вареное яйцо содержит около 77 калорий и содержит:

  • витамины А, В5, В12, D, Е, К, В6
  • фолиевую кислоту
  • фосфор
  • селен
  • кальций
  • цинк
  • белок - 6 г
  • полезные жиры - 5 г

Яичные желтки содержат большое количество лютеина и зеаксантина - полезных антиоксидантов, которые помогают уменьшить риск катаракты. В яйцах также много витамина А, который полезен для здоровья глаз.

Влияют ли яйца на уровень холестерина

Отметим, что диетолог и эндокринолог Екатерина Толстикова ранее в интервью РБК-Украина говорила, что еда действительно может влиять на уровень холестерина, но это общий рацион и сюда не относится какой-то конкретный продукт.

Больше всего на холестерин влияют метаболические нарушения, если нет жиров достаточного количества в рационе и нарушена работа желчного, то жиры не усваиваются и холестерин будет синтезировать. То есть клетки печени будут синтезировать холестерин, чтобы поддерживать нормальный уровень.

Поэтому многое зависит от образа жизни.

"Исследование показало, что употребление желтков по 2-3 ежедневно может улучшать работу нервной системы, профилактировать развитие сердечно-сосудистых систем", - объяснила диетолог.

Ранее мы сообщали о 3 способах приготовления яиц, которые самые полезные для здоровья.

Также мы писали, как понять, что яйца стали опасными.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница тренера Юрия Попка и сайт Кеск medicine.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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