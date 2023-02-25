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Уже завтра Землю накроет длительная магнитная буря: как долго будет "штормить"

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Суббота 25 февраля 2023 17:25
Уже завтра Землю накроет длительная магнитная буря: как долго будет "штормить" Землю накроет магнитная буря (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Магнитная или геомагнитная буря ожидается 26-27 февраля. Это связано с потоком солнечного ветра, мчащегося к планете.

Что известно о колебаниях и как они могут повлиять на наше здоровье - узнайте из материала Styler ниже.

С чем связана магнитная буря

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather, это связано с быстро увеличивающимся в размерах солнечным пятном AR3234.

Ожидается, что это может стать источником вспышек класса М (среднебольшие вспышки) и Х (самые сильные). Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.

Кому нужно беречься от геомагнитного воздействия

Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

  • метеозависимые люди;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Чаще всего люди из группы риска испытывают такие симптомы, как головные боли, головокружение, тошнота и рвота, повышенное или пониженное давление, боли в мышцах и суставах, слабость и утомляемость, сонливость или бессонница, нервозность и раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Как уберечь здоровье

  • Полноценно спать по 7-8 часов в день.
  • Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.
  • Правильно питаться - отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.
  • Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.
  • Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.
  • При необходимости - проконсультироваться с семейным врачом.

Раньше мы писали также, как нельзя сбивать высокое давление, чтобы не сделать себе еще хуже.

Кроме того, читайте, что такое метеозависимость и как это лечить.

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