Уже завтра Землю накроет длительная магнитная буря: как долго будет "штормить"
Магнитная или геомагнитная буря ожидается 26-27 февраля. Это связано с потоком солнечного ветра, мчащегося к планете.
Что известно о колебаниях и как они могут повлиять на наше здоровье - узнайте из материала Styler ниже.
С чем связана магнитная буря
Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather, это связано с быстро увеличивающимся в размерах солнечным пятном AR3234.
Ожидается, что это может стать источником вспышек класса М (среднебольшие вспышки) и Х (самые сильные). Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.
Кому нужно беречься от геомагнитного воздействия
Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:
- метеозависимые люди;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).
В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Чаще всего люди из группы риска испытывают такие симптомы, как головные боли, головокружение, тошнота и рвота, повышенное или пониженное давление, боли в мышцах и суставах, слабость и утомляемость, сонливость или бессонница, нервозность и раздражительность, обострение хронических заболеваний.
Как уберечь здоровье
- Полноценно спать по 7-8 часов в день.
- Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.
- Правильно питаться - отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.
- Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.
- Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.
- При необходимости - проконсультироваться с семейным врачом.
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