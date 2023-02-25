ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вже завтра Землю накриє тривала магнітна буря: як довго "штормитиме"

Новость на русском →
Субота 25 лютого 2023 17:25
Вже завтра Землю накриє тривала магнітна буря: як довго "штормитиме" Землю накриє магнітна буря (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Магнітна, або геомагнітна буря, очікується 26-27 лютого. Це пов'язано з потоком сонячного вітру, що мчить до планети.

Що відомо про коливання і як вони можуть вплинути на наше здоров'я - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

З чим пов'язана магнітна буря

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, це пов'язано з сонячною плямою AR3234, що швидко збільшується в розмірах.

Очікується, що це може стати джерелом спалахів класу М (середньовеликі спалахи) і Х (найсильніші). Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.

Кому треба берегтися від геомагнітного впливу

Найсильніше вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:

  • метеозалежні люди;
  • люди похилого віку;
  • вагітні жінки;
  • люди із хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця і судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Найчастіше люди з групи ризику відчувають такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений або знижений тиск, біль у м'язах і суглобах, слабкість і стомлюваність, сонливість або безсоння, нервозність і дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Як вберегти здоров'я

  • Повноцінно спати по 7-8 годин на добу.
  • Прогулюватися на свіжому повітрі, але не перемерзати взимку і не перегріватися на сонці влітку.
  • Здорово харчуватися - відмовитися від солоної, копченої, пересмаженої, жирної їжі, мінімізувати вживання цукру.
  • Не пити алкоголь, каву, міцний чай.
  • Уникати фізичних і емоційних перенавантажень, відкласти складні завдання на інші дні.
  • За необхідності - проконсультуватися з сімейним лікарем.

Раніше ми писали також, як не можна збивати високий тиск, щоб не зробити собі ще гірше.

Крім того читайте, що таке метеозалежність і як це лікувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA Астероїд астрономия Магнітна буря