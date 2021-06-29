Метеозалежність: чому ми реагуємо на погоду, і як це лікувати

Від метеозалежності, тобто різких перепадів погоди, страждає багато людей. В такі дні погіршується самопочуття, виникає відчуття втоми, загальна слабкість, головний біль, знижується працездатність

Хто схильний до таких реакцій на погоду і як з цим боротися, нам розповів Олександр Золотарьов, директор Медичного центру "Доктор Харків".

Що таке метеозалежність

Метеозалежністю вважають негативний вплив метеорологічних факторів на показники здоров’я людини та її самопочуття. Такі стани виникають у разі зміни рівня атмосферного тиску, температури, вологості, швидкості вітру.

У людей з підвищеною метеочутливістю з’являються хворобливі симптоми:

загальна слабкість,

головний біль,

порушення концентрації уваги,

нудота,

зниження працездатності та емоційного фону тощо.

Лікар каже, що ще до появи симптомів у людей з метеозалежністю можуть бути відхилення здоров'я. В першу чергу, це порушення регуляції артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, розвиток аритмії.

"Звичайно ці симптоми можуть бути й проявом інших хвороб, наприклад, гіпертонічної хвороби, або захворювання щитоподібної залози. Але на відміну від сформованих хворобливих станів, метеозалежність має чіткий причино-наслідковий зв'язок, і після нормалізації погодних умов стан пацієнта повертається до нормальних показників", - розповідає Олександр Золотарьов.

Чи можна лікувати метеозалежність

Відстежувати погіршення стану та залежність від погоди треба під контролем лікаря.

По-перше, за допомогою лікаря можна швидко позбутися неприємних симптомів та відновити працездатність.

По друге, лікар зможе відокремити метеозалежність від маніфестації хвороби (розвитку виражених клінічних проявів хвороби після її безсимптомного або стертого перебігу), що може мати серйозні наслідки у вигляді інфаркту, інсульту, відшарування сітківки ока й тощо.

"Саме лікар, враховуючи стать, вік, вагу, зріст, особливості життєдіяльності та професійної діяльності, наявність хронічних захворювань, зможе визначити діапазон артеріального тиску, пульсу, частоти дихання, температури тіла", - додав медик.

Хто в групі ризику розвитку метеозалежних станів

хворі з захворюваннями серцево-судинної системи,

ендокринними захворюваннями,

люди з надлишковою вагою,

діти раннього віку,

вагітні,

люди похилого віку,

пацієнти із захворюванням нервової системи.

В разі виявлення метеозалежності треба звернутися до лікаря задля проведення обстеження і виключити розвиток захворювання на прихованій стадії, декомпенсації перебігу хронічного захворювання, або навіть визначити початок розвитку фізіологічного стану, наприклад, пременопаузи чи вагітності.

Найчастіше люди з метеозалежністю реагують на перепади атмосферного тиску, на другому місці - температурні перепади.

Як вберегти своє здоров'я

"Якщо пацієнт вже знає, що його організм не дуже добре реагує на перепади атмосферного тиску, то треба дивитися на прогноз погоди... Різким перепадом буде вважаться зміна тиску більш ніж на 10 мбар, середнім 6-10 мбар", - розповідає Олександр Золотарьов.

При виникненні таких природних явищ рекомендовано:

зменшити фізичну активність,

забезпечити психоемоційний спокій,

вживати достатню кількість рідини,

не перенавантажувати травну систему жирами тваринного походження, великим об’ємом їжі, алкогольними напоями, напоями з активізуючими властивостями - міцним чаєм та кавою,

при виникненні неприємних симптомів звернутися до лікаря за симптоматичним лікуванням.

Якщо ж ви погано реагуєте на перепади температури, найчастіше - її підвищення, треба:

планувати свій день таким чином, щоб знаходитися на вулиці до 11 ранку та після 17 вечора, коли активність променів сонця вже буде знижуватися,

використовувати парасольку,

носити одяг з природних тканин, які не створюють парниковий ефект і дозволяють шкірі "дихати" та відводити тепло назовні,

з собою мати теплу негазовану воду,

використовувати вентилятори, а якщо цього буде замало - кондиціонери.

До дієвих засобів профілактики розвитку метеозалежності відносять: здорове харчування, регулярну фізичну активність, закалювання, профілактиу розвитку хронічних захворювань, психоемоційну гігієну.