Уже не "Пташка": Екатерина Полищук получила новый позывной и объяснила, почему держит его в секрете

Парамедик Екатерина Полищук, которая попала в плен из "Азовстали" и вернулась на фронт после освобождения из неволи, изменила свой позывной. Она известна всем как "Пташка", но на фронте эта популярность только может навредить.

Почему "Пташка" сменила позывной

Сейчас Полищук продолжает работать для нашей победы, но не говорит, что именно делает на фронте. И это не просто так. Также она выбрала для себя новый позывной.

"Я не освещаю свою военную профессию в целях безопасности, как и свой новый позывной ... Понимаете, позывной предоставляется для того, чтобы деперсонализировать человека с его личностью по рации. А здесь, извините, если я скажу в рацию, что я Екатерина Полищук, россияне меньше поймут, чем если я скажу, что я "Пташка", - пояснила защитница.

Конечно, она не планирует раскрывать свой новый позывной. Ведь для вопросов безопасности о нем должны знать только наши военные.

Также Полищук рассказала, что она просит ей не желать. Это важная тема, ведь не все знают, что можно говорить военным, и какие слова могут быть неуместными.

"Я маме сказала: "Никогда не желай мне мира, желай мне победы". Потому что мир любой ценой - это об оккупации, это о порабощении и это не о жизни вообще. Поэтому пожелай мне победы и вернуться с победой", - рассказала Екатерина.

"Пташка" рассказала, какой видит нашу победу (скриншот)

А еще Полищук ответила, какой видит нашу победу. По ее словам, она "выглядит далекой".

"И очень тяжело это спрогнозировать, потому что это не только силовой вопрос. Это в большей степени политический вопрос, но если силовым методом мы не будем их сдерживать, то мы будем иметь меньше рычагов в политическом вопросе. Поэтому это взаимосвязано", - сказала "Пташка".

"И после окончания войны, когда это будет, будет очень сложно, потому что придется восстанавливать очень много процессов. Придется в общество интегрировать очень много военнослужащих, обществу придется социализироваться под военнослужащих, подстроиться. И будет специфически, будет сложно, но оно того стоит", - отметила она.

Лучше, замечает Екатерина, будет очень сложно после победы, чем "на расслабоне в оккупации".

"Я всегда говорю, что я в "ДНР" была, там мне не понравилось, поэтому я никому не рекомендую", - резюмировала Полищук.