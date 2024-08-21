Квиткова стала крестной мамой: блогерша поделилась трогательным видео

Популярная укранская блогерша и бизнесвумен Даша Квиткова поделилась с подписчиками своим новым статусом - она впервые стала крестной мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -аккаунт знаменитости.

"Сегодня был сказочный день. Он был просто невероятным, так как сегодня были крестины Санечки. Я своими мыслями поделюсь немного позже, но скажу, что для меня это было что-то магическое, очень важное и сокровенное. Так как я впервые стала крестной мамой", - отметила Даша в Instagram-stories.

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Квиткова стала крестной мамой мальчика Александра, которому на днях уже исполнится годик. Важную миссию ей доверила подруга, известная блогерша и основательниа бренда одежды Таня Парфильева.

Таинство крещения прошло 20 августа в одном из храмов столицы, а крестным отцом стал ведущий, продюсер и предприниматель Евгений Таллер.

Родители и крестные родители Александра (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Также блогерша выложила на своей странице несколько фото и трогательное видео, на котором запечатлено это важное событие.

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Для торжественного события Даша выбрала длинное белое платье с объемными рукавами и туфли с острыми носками. Голову знаменитость покрыла платком, а завершали образ неброские украшения.

Отметим, что все присутствующие на крещении выбрали наряды преимущественно в белых оттенках.

Как отреагировали подписчики Квитковой и Парфильевой

Фолловеры тут же принялись комментировать совместное видео блогеров:

"Такое прекрасное видео, очень передало вашу атмосферу".

"Какая красота! Поздравляем сладкого мальчика".

"Волшебное видео. Поздравляю, Божьего благословения на всех жизненных путях".

"Как это атмосферно - прямо почувствовала ваше волнение!".

"Самые искренние поздравления. Пусть Ангел-Хранитель оберегает каждый его шаг".

Таня Парфильева с мужем и сыном (фото: instagram.com/tanyaparfileva)