ua en ru
Пн, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: "Сама на себя давила"

Понедельник 09 сентября 2024 18:33
UA EN RU
Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: "Сама на себя давила" Даша Квиткова (Фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Любовь Блажко

Даша Квиткова, которая недавно поразила сеть кардинальной сменой имиджа, высказалась о своем похудении. Напомним, блогерша после рождения сына активно занялась собой: спустя несколько месяцев продемонстрировала впечатляющие результаты и похвасталась спортивной фигурой.

Звезда соцсетей прокомментировала эту тему подробнее и вспомнила, когда именно начала терять вес. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью для издания Bestin.ua.

Что сказала Квиткова

Знаменитость поделилась, что имела самый свой минимальный вес после развода. Однако такая ситуация не была связана со стрессом, причиной был эмоциональный дисбаланс.

"На меня очень много всего давило извне: родители, мнение других, переживания за ребенка. Я сама на себя давила, потому что очень сильно в себе ковырялась", - объяснила она.

Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: &quot;Сама на себя давила&quot;Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: &quot;Сама на себя давила&quot;Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: &quot;Сама на себя давила&quot;Квиткова любит поражать модными образами (Фото: instagram.com/kvittkova)

Но, как подчеркнула Даша, худеть начала еще будучи вместе с Никитой. Она отметила, что сейчас принимает себя такой, как есть, чувствует себя счастливой и не прочь набрать несколько килограммов, чтобы нравиться себе еще больше.

"И сейчас вспоминаю, что мой самый маленький вес случился даже не во время развода, а еще в отношениях. Но когда мы с Никитой решили быть счастливыми друг без друга, у меня все наладилось. Счастлива ли я сейчас? Безусловно. Нравлюсь ли я себе сейчас ? Да. Устраивает ли меня сейчас мой вес? И если я наберу несколько килограммов, я буду нравиться себе еще больше", - отметила инфлюэнсерша.

Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: &quot;Сама на себя давила&quot;Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: &quot;Сама на себя давила&quot;Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: &quot;Сама на себя давила&quot;Блогерша прокомментировала тему похудения (Фото: instagram.com/kvittkova)

К слову, в блоге Квиткова не перестает поражать подписчиков смелым фотоконтентом, на котором в том числе и активно показывает свою фигуру.

В комментариях иногда некоторые пользователи отмечают, что девушка имеет чрезмерную худобу, и на это звезда отвечает, что принимает себя такой как есть, и что ей нравится ее внешность.

Также ранее Квиткова рассказывала о воспитании маленького сына.

А еще узнайте, в чем секрет успеха звездной блогерши - простота ответов вас удивит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даша Квиткова Блоггерша Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта