Квиткова рассказала, в какой момент начала сильно худеть: "Сама на себя давила"

Даша Квиткова, которая недавно поразила сеть кардинальной сменой имиджа , высказалась о своем похудении. Напомним, блогерша после рождения сына активно занялась собой: спустя несколько месяцев продемонстрировала впечатляющие результаты и похвасталась спортивной фигурой.

Звезда соцсетей прокомментировала эту тему подробнее и вспомнила, когда именно начала терять вес. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью для издания Bestin.ua.

Что сказала Квиткова

Знаменитость поделилась, что имела самый свой минимальный вес после развода. Однако такая ситуация не была связана со стрессом, причиной был эмоциональный дисбаланс.

"На меня очень много всего давило извне: родители, мнение других, переживания за ребенка. Я сама на себя давила, потому что очень сильно в себе ковырялась", - объяснила она.

Квиткова любит поражать модными образами (Фото: instagram.com/kvittkova)

Но, как подчеркнула Даша, худеть начала еще будучи вместе с Никитой. Она отметила, что сейчас принимает себя такой, как есть, чувствует себя счастливой и не прочь набрать несколько килограммов, чтобы нравиться себе еще больше.

"И сейчас вспоминаю, что мой самый маленький вес случился даже не во время развода, а еще в отношениях. Но когда мы с Никитой решили быть счастливыми друг без друга, у меня все наладилось. Счастлива ли я сейчас? Безусловно. Нравлюсь ли я себе сейчас ? Да. Устраивает ли меня сейчас мой вес? И если я наберу несколько килограммов, я буду нравиться себе еще больше", - отметила инфлюэнсерша.

Блогерша прокомментировала тему похудения (Фото: instagram.com/kvittkova)

К слову, в блоге Квиткова не перестает поражать подписчиков смелым фотоконтентом, на котором в том числе и активно показывает свою фигуру.

В комментариях иногда некоторые пользователи отмечают, что девушка имеет чрезмерную худобу, и на это звезда отвечает, что принимает себя такой как есть, и что ей нравится ее внешность.