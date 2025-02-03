Почему "Динамо" не отпустило Бражко в АПЛ: официальная позиция клуба

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко не продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, несмотря на выгодное предложение, которое получил столичный клуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке" .

Ранее появилась информация, что клуб АПЛ "Вулверхэмптон" предлагал киевлянам за 23-летнего хавбека 20 миллионов евро с оплатой суммы в несколько траншей в течение 4 лет. Сделку нужно было закрыть до конца дня 3 февраля, когда в Англии закрывается зимнее трансферное окно.

Однако киевляне ответили отказом. Позицию украинского клуба объяснил его президент Игорь Суркис.

"Бражко остается в "Динамо". Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам надо выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир - ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это гораздо важнее чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже", - отметил Суркис.

Он признался, что очень хочет видеть Бражко в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Но есть риск, что "Вулверхэмптон" в следующем сезоне окажется в Чемпионшипе. После 24-х туров АПЛ "волки" в таблице находятся на 17-й строчке. Расстояние от 16-й команды - "Эвертона" составляет 7 пунктов.

"При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", - резюмировал президент "Динамо".

Кто такой Владимир Бражко

23-летний уроженец Запорожья. Воспитанник местного "Металлурга". В 2016 году перебрался в академию киевского "Динамо". С 2019-го играл за юношескую команду (U-19) клуба, а начиная с сезона-2019/20 начал привлекаться и к матчам молодежной (U-21). Выступал в составе "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА.

В украинской Премьер-лиге дебютировал в августе 2022 года в составе луганской "Зари", где играл на правах аренды. А первый гол в УПЛ в сентябре того же года забил в ворота "Динамо".

Летом 2023-го вернулся из аренды в состав столичного клуба, где стал игроком основы. Всего за киевлян сыграл 55 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

В составе национальной сборной провел 9 матчей. Участвовал в Евро-2024, где сыграл во всех трех поединках группового турнира.