Елена Зеленская vs. Джилл Байден: сравниваем образы первых леди
Первая леди - это лицо каждой страны. Конечно, не в прямом смысле этого слова, но все же. Каждая жена президента представляю страну в мире. Но верный спутник своего мужа.
Поскольку президентское семейство Елены и Владимира Зеленских уже несколько дней находятся в США и Зеленская неоднократно встречалась с первой леди Америки, РБК-Украина (проект Styler) сравнил образы первых леди.
При подготовке материала были использованы источники: Instagram Елены Зеленской, Instagram Джилл Байден.
Стиль Елены Зеленской
Весь мир уже привык к тому, что на каждой деловой встрече или на своем выступлении Елена Зеленская обязательно удивляет своим нарядом. И здесь дело даже не в самой одежде, а в ее подаче и ее смыслах.
Зеленская за последние полтора года ни разу не одевалась в вещи зарубежных производителей. Она сознательно выбирает только украинских дизайнеров. И на самом деле их много и каждый хочет не просто сшить-продать, а вложить душу в свои коллекции.
Супруги Зеленские в белом доме (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Конечно, как первая леди, Зеленская должна быть на уровне и всегда поддерживать свой статус. Исходя из нарядов Елены так и есть. Поскольку ее образы всегда элегантны и сдержанны.
Одежда Зеленской никогда не была слишком яркой, в общем-то стилисты и дизайнеры выбирают для Елены спокойные цвета, которые демонстрируют ее демократичность и изысканность.
Стиль Джилл Байден
Что же касается Джилл Байден, то можно сказать, что первая леди Америки любит более яркие образы.
Зеленская и Байден в белом доме (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Она позволяет себе одеваться так, как хочет ее душа, но далеко не всегда. Ведь политические стандарты распространяются и на жену Байдена.
Сравнение образов Джилл и Елены
Для последней встречи в белом доме Зеленская снова выбрала брючный костюм молочного цвета. Брюки со стрелками, сдержанный закрытый пиджак и брошь, которая передает важный месседж.
Сравнение образов Елены и Джилл (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
А вот Джилл для этой встречи решила надеть более яркий образ. Женщина выбрала платье цвета морской волны, дополнительно украшенное пуговицами и воротничком.
Конечно, на фоне молочного брючного костюма, платье Джилл притягивает взгляд и выделяет первую леди Америки.
А вот на встрече в метрополитене-музее женщины были в подобных образах.
Елена и Джилл встретились в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Елена выбрала серый костюм-тройку, а Джилл костюм с юбкой в цвете светлой фисташки.
На встрече в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН первые леди Украины и Америки выбрали образы примерно в одном деловом и спокойном стиле.
Ранее мы писали о том, что Зеленский встретился с Байденом .
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